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Противоречивая аскорбинка: сколько витамина C требует наш организм

08:0013.02.2018
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаОдин большой апельсин содержит суточную дозу витамина CОдин большой апельсин содержит суточную дозу витамина C
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Многие убеждены, что при простуде полезно принимать аскорбиновую кислоту: это подстегивает иммунитет и помогает поскорее выздороветь. Говорят и о ее эффективности против рака. Хотя аскорбинку открыли еще в прошлом веке, до сих пор не все о ней известно, и данные о ее воздействии на организм порой противоречивы. 

В 1753 году британский врач Лунд, пытаясь лечить цингу, первым догадался включить в рацион моряков цитрусовые фрукты. По его совету королевский флот стал брать на борт запасы сока лайма и лимона. В те времена полагали, что цингу вызывает что-то вроде дисбаланса жидкостей в организме и стремились его подкислить. Только в конце XIX века ученые поняли, что в болезни виноват недостаток какого-то вещества. В чистом виде его выделил и установил формулу биохимик Альберт Сент-Дьердьи в 1928 году, позднее удостоенный Нобелевской премии. В 1933 году аскорбинку синтезировали в лаборатории. По сей день это самый употребляемый витамин в мире.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Топливная зависимость

Аскорбиновая кислота, витамин C — это органическое соединение, выполняющее ряд важных функций в организме человека. Аскорбинка участвует в синтезе коллагена — белка соединительной ткани, входящей в состав хрящей, сухожилий, костей, зубов, кровяных телец. При ее содействии образуются карнитин, необходимый для сжигания жиров, некоторые ферменты, нейротрансмиттеры. Дефицит витамина С вызывает цингу: человек слабеет, у него кровоточат десны, легко образуются синяки на теле.

Растения и большинство животных синтезируют аскорбиновую кислоту из глюкозы, которая служит главным источником энергии для живых организмов. Только травоядные летучие мыши, морские свинки, человекообразные обезьяны и человек не вырабатывают внутри себя витамин C — нет одного из участвующих в реакции ферментов. Так что потребность в этом соединении удовлетворяется с пищей.

Избыток не усваивается

В сутки организму нужно примерно 90 миллиграмм аскорбинки. Здоровому человеку не рекомендуют превышать дозу в один грамм в сутки. Если принимать больше, то усвояемость витамина резко падает. Два и более грамма аскорбинки в сутки могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, диарею.

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© Fotolia / Monkey Business
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Потребность в витамине C мы удовлетворяем главным образом за счет сбалансированного питания, и здоровый человек, не занимающийся профессионально спортом, в увеличении дозы не нуждается. Следует, однако, иметь в виду, что организм не запасает аскорбинку впрок, поэтому потреблять содержащие ее продукты следует ежедневно.

Много аскорбиновой кислоты в апельсинах, грейпфрутах, дыне, клубнике, манго. Богаты ею зелень, помидоры, брокколи, зеленый и красный перец, кочанная и цветная капуста.

"Один большой апельсин полноценно обеспечивает организм суточной дозой витамина C. Хотя этот витамин очень нестабильный, разрушается во время варки, жарки продуктов, мы все равно получаем его достаточно. Только из картофеля — до 30% суточной нормы, потому что доля картофеля в нашем рационе велика. Мы провели исследование и установили: дефицит витамина C у нас в стране встречается редко. Мы связываем это с увеличением потребления свежих овощей и фруктов", — комментирует РИА новости Вера Коденцова, доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФИЦ "Питания и биотехнологии".

Продажа овощей и фруктов на рынке. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Добавка, а не лекарство

В 1970-м известный американский химик, Нобелевский лауреат Лайнус Полинг предположил, что большие дозы аскорбиновой кислоты — 1,5-2 грамма в сутки — помогают избавиться от гриппа и простуды. Позднее он утверждал, что витамин C лечит рак и продлевает жизнь. Несмотря на отсутствие научных доказательств, Полинг продолжал пропагандировать большие дозы аскорбинки и обрел немало последователей в мире.

Апельсиновый джем
© Fotolia / Viktorija
Лечение рака витамином С прошло первую фазу клинических испытаний
Попытки продемонстрировать, что большие дозы витамина C лечат простуду или хотя бы облегчают ее течение, закончились неудачей. Если и есть терапевтический эффект больших доз аскорбинки, то он слишком незначителен, чтобы вводить его в практику.

"Витамины — это вещества, которые должны поступать с пищей в достаточном количестве каждый день. Аскорбиновая кислота находится постоянно во всех наших органах и тканях. Лекарство же — чужеродное соединение, принимаемое только в период болезни. Мы еще не создали лекарства от рака, и ожидать, что им окажется витамин, нелепо. А его избыток чреват нежелательными последствиями", — подчеркивает Вера Коденцова.

В то же время установлено: аскорбиновая кислота повышает иммунитет при простуде. Витамин С помогает делению т-клеток, которые противостоят инфекции, и не дает им гибнуть. Известно также, что курение, стресс, инфекции снижают содержание витамина в организме. Врачи назначают его после травм и операций, чтобы стимулировать выработку коллагена.

Аскорбинка снова привлекла внимание ученых как антиоксидант, то есть вещество, нейтрализующее свободные радикалы в клетках. Свободные радикалы наносят вред ДНК, другим биологически активным молекулам и губят клетки. Предотвращает ли аскорбинка развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, причину которых видят как раз в избыточном окислении внутри клеток? Вопрос до сих пор открыт, и результаты исследований противоречивы.

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