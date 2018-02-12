США начнут строительство космической платформы на орбите Луны в 2022 году

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. США в 2022 году начнут строительство космической станции на орбите Луны, сообщил в связи с публикацией проекта бюджета на 2019 год исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут.

"Мы начнем строительство космической инфраструктуры на орбите Луны для длительного исследования и изучения нашего ближайшего соседа. В 2022 году мы осуществим запуск силового и двигательного элемента на орбиту Луны, который станет основой Лунной орбитальной станции (Lunar Orbital Platform-Gateway)", — сообщил он, выступая в космическом центре имени Маршала в Алабаме с ежегодным обращением по случаю представления проекта бюджета ведомства. NASA вело прямую трансляцию выступления.

По словам Лайтфута, 2020-е годы будут посвящены возвращению американцев на Луну и исследованиям на лунной и низкой околоземной орбите. "Коротко говоря, мы снова на пути возвращения на Луну, устремив взгляд к Марсу", — сказал он.

Согласно опубликованному NASA президентскому проекту бюджета, в 2019 году он предусматривает выделение на нужды ведомства 19 миллиардов 892 миллионов долларов. Ранее в понедельник Белый дом распространил проект бюджета, в котором сообщалось, что на 2019 год NASA предлагается выделение на 2,6% больше, чем годом раньше, и указывалась цифра в 19,6 миллиарда долларов.

Следующий 2019 финансовый год начнется в октябре 2018 года. Речь пока идет о предложении администрации президента США Дональда Трампа, которое будет рассмотрено конгрессом. Проекты бюджета традиционно претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессом. До настоящего времени не был окончательно утвержден проект бюджета на 2018 финансовый год.