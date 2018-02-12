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РИА Наука
РИА Наука

США начнут строительство космической платформы на орбите Луны в 2022 году

23:2212.02.2018
54903
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийФотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС. Архивное фотоФотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. США в 2022 году начнут строительство космической станции на орбите Луны, сообщил в связи с публикацией проекта бюджета на 2019 год исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп запросил увеличение бюджета НАСА в 2019 году

"Мы начнем строительство космической инфраструктуры на орбите Луны для длительного исследования и изучения нашего ближайшего соседа. В 2022 году мы осуществим запуск силового и двигательного элемента на орбиту Луны, который станет основой Лунной орбитальной станции (Lunar Orbital Platform-Gateway)", — сообщил он, выступая в космическом центре имени Маршала в Алабаме с ежегодным обращением по случаю представления проекта бюджета ведомства. NASA вело прямую трансляцию выступления.

По словам Лайтфута, 2020-е годы будут посвящены возвращению американцев на Луну и исследованиям на лунной и низкой околоземной орбите. "Коротко говоря, мы снова на пути возвращения на Луну, устремив взгляд к Марсу", — сказал он.

Фотографии двух карликовых планет 2012 HZ84 и 2012 HE85, полученные камерами зонда New Horizons
© NASA / JHUAPL/SwRI
Зонд НАСА получил снимки планет на рекордно далеком расстоянии от Земли

Согласно опубликованному NASA президентскому проекту бюджета, в 2019 году он предусматривает выделение на нужды ведомства 19 миллиардов 892 миллионов долларов. Ранее в понедельник Белый дом распространил проект бюджета, в котором сообщалось, что на 2019 год NASA предлагается выделение на 2,6% больше, чем годом раньше, и указывалась цифра в 19,6 миллиарда долларов.

Следующий 2019 финансовый год начнется в октябре 2018 года. Речь пока идет о предложении администрации президента США Дональда Трампа, которое будет рассмотрено конгрессом. Проекты бюджета традиционно претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессом. До настоящего времени не был окончательно утвержден проект бюджета на 2018 финансовый год.

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РИА Наука
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
cbgoldman
Вызывает антирес ваш технический прогресс...
Вы хоть одну станцию построили посли Скайлэб в 73 году? Которая три экспедиции выдержала - и кранты? А к Луне вообще летали, кроме совсем не гарантированно приключившегося полета Апполона?
Вы АЭС разучились строить уже лет 30 как, а орбитальные станции - и не умели никогда!
23:28
12.02.2018
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