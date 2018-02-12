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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из Китая создали нанороботов, уничтожающих раковые клетки

19:0012.02.2018
(обновлено: 19:27 12.02.2018)
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© Jason Drees, Arizona State UniversityНаноробот в запакованном состоянииНаноробот в запакованном состоянии
© Jason Drees, Arizona State University

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Американские и китайские биохимики создали нанороботов из нитей ДНК, способных опознавать раковые клетки и лишать их пищи, создавая тромбы в соседних кровеносных сосудах, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Biotechnology.

ДНК-трансформер в представлении художника
© Фото : H. Dietz/UM
Биотехнологи научились создавать нано-"трансформеры" из нитей ДНК
"Мы создали первых автономных роботов из ДНК-молекул, которые могут очень точечно доставлять определенные типы лекарств внутрь опухоли. Подобный подход можно применять для борьбы с огромным числом твердых опухолей, так как сосуды, питающие их, работают и устроены одинаковым образом", — заявил Хао Янь (Hao Yan) из университета Аризоны в Темпе (США).

Сегодня в большинстве опытов с наномашинами на базе ДНК используется особый класс методов их сборки, которые в научном сообществе известны под собирательным названием "ДНК-оригами". В этой методике основой для любых деталей биомашин служит длинная одинарная цепочка ДНК, которая сплетается в нужный трехмерный предмет при помощи коротких "шпилек" из нескольких нуклеотидов — кирпичиков ДНК.

За последние годы биохимики сплели десятки различных машин из коротких цепочек ДНК, в том числе щипцы, системы доставки лекарств в определенные клетки организма и даже примитивных роботов-"трансформеров" и простейшие компьютеры. Дальше этого разработка ДНК-оригами не продвинулась по нескольким причинам – сложные структуры из нитей ДНК собирать очень сложно, и еще сложнее ими управлять и менять их структуру.

Янь и его коллеги нашли применение подобным роботам, превратив их в "киллеров" раковых клеток, встроив в их структуру особые молекулы ДНК, которые могут разворачивать всю оригами при контакте с определенными молекулами внутри организма.

Ученый-химик Чад Миркин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Эти роботы представляют собой плоский лист, сплетенный из нитей ДНК, объединенных в некое подобие мехов аккордеона или "гармошечных" дверей автобусов. Этот лист, в свою очередь, свернут в трубку, края которой "зашиты" при помощи другого типа молекул ДНК, которые отвечают за распознавание раковых клеток.

Когда такой робот контактирует с раковой клеткой, этот шов расходится и содержимое робота – молекулы белка тромбина в данном случае – покидают его и начинают взаимодействовать с окружающей средой. В результате этого в месте контакта робота и клетки возникает тромб, который блокирует движение крови и не дает питательным веществам и кислороду проникнуть в опухоль.

"Нанороботы, если ввести их в тело здоровых мышей или карликовых свинок, никак не проявляют себя и остаются инертными, не меняя характер свертываемости крови или свойства ее клеток. Это говорит о том, что они являются полностью безопасными для здоровых тканей тела мышей и более крупных животных", — продолжает Янь.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
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С другой стороны, если ввести эти наномашины в тело животного, страдающего от рака кожи или рака легких, то тогда роботы заблокируют все кровеносные сосуды, питающие опухоль, и "перекроют им кислород" в первые 24 часа своей работы. Подобная процедура, как отмечают ученые, спасла жизни 3 из 8 мышей, страдавших от агрессивных форм рака кожи, и продлила жизнь остальным грызунам примерно в два раза.

По словам биохимика, сейчас его команда уже обсуждает возможности практического применения подобных роботов и скорейшего проведения клинических испытаний с лидерами медицинского и фармацевтического рынка. Подобные роботы, как надеются ученые, помогут решить не только проблему рака и метастаз, но и вылечить многие другие болезни, при борьбе с которыми нужна точечная доставка лекарств.

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