Источник рассказал, что могло привести к переносу пуска "Союза-2.1а"

Ракета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08 установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. 9 февраля 2018

Ракета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08 установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. 9 февраля 2018

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Автоматическое прекращение пуска (АПП) ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-08" 11 февраля могло произойти из-за неисправности устройства считывания кода (УСК) бортового компьютера, похожая ситуация произошла в октябре 2017 года при отмене старта аналогичного "Союза-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-07", сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Возможная причина — в неисправности УСК. Во время запуска "Прогресса МС-07" 12 октября 2017 года АПП произошло из-за несинхронизированной работы наземной аппаратуры системы управления и бортовой аппаратуры системы управления. После замены устройства считывания кода всё заработало, и запуск 14 октября прошёл штатно", — отметил собеседник агентства.

Ранее другой источник подтвердил РИА Новости, что на ракете-носителе "Союз-2.1а" проводится замена блока борткомпьютера, запуск состоится 13 февраля, полет космического грузовика "Прогресс М-08" к МКС пройдёт не по двухвитковой, а по стандартной двухсуточной схеме.

"В настоящее время проводится замена борткомпьютера ракеты-носителя "Союз 2.1а". Подтверждаю, что запуск 13 февраля. Полет "Прогресса М-08" к МКС пройдёт по стандартной двухсуточной схеме, с короткой двухвитковой что-то нам пока не везёт", — отметил источник.

Ранее сообщалось, что в качестве версий также рассматриваются отказ системы управления при переходе с наземного на бортовое питание, сбой в работе программного обеспечения, а также непрохождение сигнала через неисправный электрический разъем к бортовой центральной вычислительной системе.

Старт "Союза" намечен на 13 февраля в 11.13 мск, а стыковка с Международной космической станцией — 15 февраля в 13.45 мск.



