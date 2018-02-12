Путин отметил необходимость повышения эффективности российской науки

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с финалистами конкурса "лидеры России" отметил необходимость повышения эффективности отечественных научных исследований и подчеркнул, что это важнее повышения авторитета российской науки за рубежом, хотя он тоже имеет значение.

"Повышение эффективности внутри страны это, конечно, гораздо важнее, чем авторитет за границей", — сказал Путин.

Президент также признал немаловажной популярность российской науки и в других государствах, но призвал повышать результативность исследований на территории страны.

"Это тоже важно, чтобы о нас знали — о нас знают и в этом есть определенный смысл, но самое-то главное внутри. О нас будут еще больше знать, если мы сможем организовать нормально эффективность работы внутри страны", — заключил Путин.

Финал конкурса "Лидеры России" стартовал в Сочи в среду и завершился в воскресенье. По итогам мероприятий определены 103 победителя, которые получат возможность в течение года получать консультации лучших управленцев страны.