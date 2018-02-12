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Биологи назвали самое быстрое животное Земли

16:5012.02.2018
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© Фото : Yu ZengПаук-краб, самое быстрое и ловкое живое существо на планетеПаук-краб, самое быстрое и ловкое живое существо на планете
© Фото : Yu Zeng

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Самыми быстрыми, ловкими и точными живыми существами на Земле оказались пауки-крабы, способные поворачиваться на 360 градусов и наносить точный удар по жертве всего за восьмую долю секунды, пишут ученые в статье в Journal of Experimental Biology.

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"Далеко не все пауки используют ловчие сети. Примерно половина из них пытается поймать жертву, выслеживая и прыгая на нее, а другие, такие как пауки-крабы, нападают на них из засады. Сейчас мы изучаем, как эти пауки совершают подобные трюки, что поможет создать более маневренных роботов", — заявила Сара Крюс (Sarah Crews) из университета Калифорнии в Мерседе (США).

Как правило, самыми сильными, зоркими и быстрыми существами на Земле, с учетом разницы в размерах, являются не млекопитающие или другие позвоночные существа, а насекомые и прочие беспозвоночные. К примеру, муха-ктырь может за доли секунды нацеливаться на жертву с очень большого расстояния и почти гарантированно ловить ее, а морские раки-богомолы ударяют по панцирям своих жертв так же сильно, как и пуля, выпущенная из мелкокалиберной охотничьей винтовки.

Биологи из Калифорнии выяснили, что к числу подобных "супергероев" мира животных относятся и обычные пауки-крабы (Selenops), живущие в домах и в лесах в странах Южной и Восточной Азии. Они сделали такой вывод, наблюдая при помощи высокоскоростной камеры за тем, как эти членистоногие существа ловят сверчков и других насекомых.

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Эти пауки необычны своей манерой передвижения – они могут ходить боком и задом, как морские крабы, и отличаются невероятно высокой проворностью, благодаря которой их почти невозможно поймать, даже если они находятся на открытой стене или потолке.

Оказалось, что эти пауки обладают уникальной способностью – они могут практически мгновенно разворачиваться, ловить жертву и вонзать в ее свои клыки, исполняя все эти сложные операции примерно за 0,12 секунды. Подобный маневр паук, как выяснили ученые, может совершать благодаря уникальной анатомии ног и необычной программе поведения, управляющей их работой.

"Мы обнаружили, что ближайшая к жертве нога играет роль своеобразного якоря и рычага, который паук использует для того, чтобы поднять свое тело и перебросить его в сторону будущего обеда. Ноги на противоположной стороне тела отталкивают его от земли, создавая крутящий момент, и затем поджимаются, подобно тому, как это делают вращающиеся фигуристы", — добавляет Ю Цзэн (Yu Zeng), коллега Крюс.

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Подобный прием, как отмечают биологи, позволяют пауку разворачиваться на 40% быстрее, и наносить точный удар по телу жертвы. В целом, за одну секунду паук-краб может сделать, выражаясь языком спорта, восьмерной тулуп и совершить еще пол-оборота. Это делает его самым быстрым наземным животным и позволяет ему соперничать в маневренности с колибри и мухами.

Как подчеркивают ученые, этот прыжок не является полностью "автоматическим" и рефлекторным – паук знает, где находится жертва, и рассчитывает силу разворота и прыжка таким образом, чтобы точно попасть в нее и не дать ей сбежать. Секреты их мастерства, как надеются биологи, помогут создать роботов, способных двигаться так же ловко и быстро, как и реальные пауки.

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