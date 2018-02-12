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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, когда люди начали заботиться о собаках

15:0512.02.2018
(обновлено: 16:34 12.02.2018)
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© Depositphotos / DamedeesoЗевающая собакаЗевающая собака
© Depositphotos / Damedeeso

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Следы хронической вирусной инфекции в останках щенка, погребенного вместе с кроманьонцами, указывают на то, что люди начали заботиться о своих братьях меньших почти сразу после их приручения, говорится в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

Детеныши рыси появились на свет во владивостокском зоопарке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Если бы за этим щенком не ухаживали, постоянно держа в тепле и не убирая за ним нечистоты, то тогда бы он умер на второй-третьей неделе болезни. Кроме того, собака в подобном состоянии была абсолютно бесполезна для ее хозяина. Все это, учитывая факт совместного погребения пса с людьми, говорит о том, что уникальные отношения между людьми и питомцами существовали уже 14 тысяч лет назад", — рассказывает Люк Янссенс (Luc Janssens) из Лейденского университета (Нидерланды).

Считается, что человек приручил собак еще в каменном веке, задолго до одомашнивания других животных. Причиной этого могла послужить всеядность предков собак, способных питаться той же пищей, что и их соседи-люди. Пока остается неясным время их приручения — существуют ископаемые свидетельства как относительно позднего (10-18 тысяч лет назад), так и раннего одомашнивания (свыше 36 тысяч лет назад).

Кроме того, пока остается непонятным и то, кто кого приручил. Предки собак, как сегодня считают эволюционисты, научились жить рядом с человеком благодаря двум вещам — способности переваривать крахмал, содержащийся в большом количестве в вареной пище, и умению распознавать эмоции человека и реагировать на них, в целом имитируя поведение ребенка.

Большие споры, как рассказывает Янссенс, вызывает вопрос, зачем люди держали собак на первых этапах их одомашнивания. Часть исследователей считают, что люди ценили их исключительно за сторожевые и охотничьи навыки и считали живыми орудиями труда. Другие ученые предполагают, что собаки действительно играли роль своеобразного "заменителя" детей и для древних людей, играя значительную роль в их социальной жизни.

Собака внутри магнитно-резонансного томографа
© Фото : Emory University/Gregory Berns
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Янссенс и его коллеги нашли доказательства в пользу второй теории, изучая останки одной из самых известных древних собак, найденные в окрестностях германского Бонна чуть больше столетия назад. Пес был захоронен вместе с двумя кроманьонцами, предположительно, его хозяевами, и эти останки долгое время считались самыми старыми следами совместной жизни людей и собак до открытия костей еще более древних собак на Алтае.

Нидерландские ученые повторно изучили останки этого животного и совершили два неожиданных открытия. Оказалось, что собак на самом деле две. Одна из них, полугодовалый щенок, умерла от острой вирусной инфекции — чумки.

Эта болезнь смертельна опасна для молодых собак, примерно 90% из них погибают через неделю после появления первых ее симптомов, когда вирус проникает в легкие и вызывает пневмонию.

Владелица собаки смотрит на своего питомца
© Фото : Mikako Makura
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В данном случае, как показало изучение зубов щенка, этого не произошло. Питомец заразился чумкой примерно на третьем-четвертом месяце жизни и прожил еще около восьми недель, борясь с болезнью. Этот необычный факт, как считает Янссенс, указывает на то, что хозяева щенка непрерывно ухаживали за ним, снабжая пищей и водой и регулярно очищая его шкуру, нос и прочие части тела от выделений и нечистот.

Подобная забота, по словам исследователей, говорит о том, что древние люди не мыслили исключительно утилитарно, считая собак своеобразными орудиями труда. По всей видимости, особые отношения между человеком и его лучшим другом возникли практически сразу после приручения этих животных.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
"зачем люди держали собак на первых этапах их одомашнивания"

Я открою секрет: всё начиналось с помоек, где волки промышляли в трудные времена. Первой польза от волков был шум при приближении диких зверей к месту их кормёжки. Первый шаг к дружбе сделали волки, которые не стали нападать на хозяев помойки, а первый настоящий союз был между детьми и щенками, который рос вместе с ними.
Отшлифовала это всё эволюция: недружелюбных волков прогоняли, или убивали, а место кормёжки плавно переместилось с помойки к застолью.
15:32
12.02.2018
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