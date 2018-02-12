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РИА Наука
РИА Наука

Открытие советских физиков помогло "Хабблу" поймать "невидимую" галактику

13:3512.02.2018
(обновлено: 14:32 12.02.2018)
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© Фото : ESA/Hubble & NASA, RELICSСкопление галактик PLCK G004.5-19.5 в созвездии Стрельца, открытое благодаря эффекту Сюняева-ЗельдовичаСкопление галактик PLCK G004.5-19.5 в созвездии Стрельца, открытое благодаря эффекту Сюняева-Зельдовича
© Фото : ESA/Hubble & NASA, RELICS

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" обнаружила крайне далекую галактику в созвездии Стрельца, почти полностью невидимую для его инструментов, благодаря особому свойству "эха" Большого Взрыва, которое было открыто советскими физиками, сообщает сайт космического телескопа.

Компьютерная модель «паутины» Вселенной
© Фото : V.Springel, Max-Planck Institut für Astrophysik, Garching bei München
Ученые выяснили, где прячется большая часть "пропавшей" материи Вселенной
Считается, что Вселенная по своей структуре похожа на гигантскую трехмерную паутину. Ее нити представляют собой скопления темной материи, так называемые филаменты. В точках пересечения этих нитей находятся плотные комки видимой материи — отдельные галактики и группы звездных мегаполисов.

Научная команда "Хаббла" смогла получить фотографии "невидимого" скопления галактик PLCK G004.5-19.5 в созвездии Стрельца, расположенном в 6,6 миллиарда световых лет от Земли, воспользовавшись необычным свойством этой паутины, теоретически предсказанным Яковом Зельдовичем и Рашидом Сюняевым еще в 1969 году.

Советские академики заметили, что большие скопления материи будут особым образом влиять на то, как выглядит так называемое микроволновое фоновое излучение Вселенной, своеобразное "эхо" Большого Взрыва.

Как показали их расчеты, а впоследствии и наблюдения спутников WMAP и "Планк", большие скопления электронов в  крупных "семьях" галактик будут усиливать это излучение, благодаря чему эти точки Вселенной будут казаться более "теплыми" для телескопов. В свою очередь, сила этого свечения будет зависеть от того, как много материи содержится в данных скоплениях галактик и насколько плотной она является в целом.

Астрономы обнаружили галактическое скопление-тяжеловес
© NASA / JPL-Caltech/M. Brodwin (Harvard-Smithsonian CfA)
Астрономы обнаружили галактическое скопление-"тяжеловес"

Относительно недавно астрономы осознали, что этот эффект можно использовать не только для изучения самой "космической паутины", но и для поиска крупных сгустков материи, таких как галактики или скопления галактик, которые остаются невидимыми с Земли из-за большого расстояния до них или наличия каких-то преград, блокирующих их свет.

Подобным образом "Хаббл" и европейский телескоп "Планк", наблюдающий за микроволновым "эхом" Большого Взрыва, недавно открыли скопление галактик  PLCK G004.5-19.5, о существовании которого раньше ученые не подозревали.

Эффект Сюняева-Зельдовича, как надеются астрономы, поможет им найти еще четыре десятка подобных скоплений, анализ свойств которых поможет ученым понять, как расширяется Вселенная, как она выглядела в прошлом и как она будет эволюционировать.

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