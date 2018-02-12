РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы уточнили траекторию полета спорткара Маска

12:0012.02.2018
(обновлено: 14:33 12.02.2018)
1369615
© РИА Новости / SpaceX FlickrПерейти в фотобанкКабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceXКабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
© РИА Новости / SpaceX Flickr
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Спорткар "Тесла", выведенный на орбиту на прошлой неделе, на самом деле направляется не в сторону пояса астероидов, а к Марсу, к первоначальной цели этого "космического автомобиля", сообщает Live Science.

Автомобиль Tesla на орбите Земли
© РИА Новости / SpaceX Flickr
Перейти в фотобанк
Ученые рассказали, как долго проживет человек в скафандре из "Теслы" Маска
"Орбита, уводившая "Теслу" в пояс астероидов, была вычислена с ошибкой. Специалисты SpaceX неправильно применили параметр C3, скорость, необходимую для преодоления притяжения Земли. Это вполне объяснимо, так как для компании, продающей ракеты, важнее само значение этого параметра, а не то, как его нужно использовать", — заявил Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell), популярный блогер и астрофизик из Гарвардского университета (США).

В прошлую среду в космос был отправлен первый "космический автомобиль" — спорткар "Тесла", принадлежащий Элону Маску, основателю компании SpaceX. Эта машина была выведена на орбиту Земли экспериментальной тяжелой ракетой Falcon Heavy, осуществившей первый успешный старт, и устремилась в бесконечное путешествие в сторону Марса и пояса астероидов.

Автомобиль не пустой — за рулем сидит манекен, прозванный "звездным человеком" в честь одной из песен британского рок-музыканта Дэвида Боуи. Когда спорткар вышел на орбиту, его "пассажир" отпраздновал это, прослушав две композиции Боуи, "Space Oddity" и "Life on Mars?", на аудиосистеме машины.

Изначально, как отмечал сам Маск, его машина должна была отправиться в многомесячный полет в сторону Марса и пролететь на небольшом расстоянии от его поверхности. После запуска, по словам самого предпринимателя, эти надежды не оправдались – траектория полета "Теслы" должна была увести машину в сторону пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера.

Как показывают расчеты Макдауэлла, это не так – на самом деле "Тесла" действительно станет первым автомобилем, который достигнет окрестностей Марса за всю историю человечества. По его словам, родстер Маска долетит до орбиты красной планеты в июле этого года, и пролетит на расстоянии в примерно 110 миллионов километров от Марса.

Cтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал
© РИА Новости / SpaceX Flickr
Перейти в фотобанк
В "Роскосмосе" назвали запуск Falcon Heavy "очень хорошим трюком"

Максимально близко "космический" родстер подлетит к Марсу октябре 2020 года, когда расстояние между ним и красной планетой составит всего 7 миллионов километров. Этого, как отмечает астроном, будет недостаточно для выхода на стабильную или полустабильную орбиту вокруг Марса – на такой дистанции его притяжение будет слишком слабым, чтобы захватить "Теслу".

Иными словами, можно сказать, что первоначальные планы Маска  будут реализованы лишь частично – машина действительно долетит до Марса, но не сможет стать его искусственным спутником, как обещал предприниматель в декабре прошлого года.

Спутники: 60 лет на орбите
© Инфографика
Спутники: 60 лет на орбите
Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
1111 1111
Да полетел куда получилось ....
12:03
12.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена