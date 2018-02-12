Астрономы уточнили траекторию полета спорткара Маска

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Спорткар "Тесла", выведенный на орбиту на прошлой неделе, на самом деле направляется не в сторону пояса астероидов, а к Марсу, к первоначальной цели этого "космического автомобиля", сообщает Live Science.

"Орбита, уводившая "Теслу" в пояс астероидов, была вычислена с ошибкой. Специалисты SpaceX неправильно применили параметр C3, скорость, необходимую для преодоления притяжения Земли. Это вполне объяснимо, так как для компании, продающей ракеты, важнее само значение этого параметра, а не то, как его нужно использовать", — заявил Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell), популярный блогер и астрофизик из Гарвардского университета (США).

В прошлую среду в космос был отправлен первый "космический автомобиль" — спорткар "Тесла", принадлежащий Элону Маску, основателю компании SpaceX. Эта машина была выведена на орбиту Земли экспериментальной тяжелой ракетой Falcon Heavy, осуществившей первый успешный старт, и устремилась в бесконечное путешествие в сторону Марса и пояса астероидов.

Автомобиль не пустой — за рулем сидит манекен, прозванный "звездным человеком" в честь одной из песен британского рок-музыканта Дэвида Боуи. Когда спорткар вышел на орбиту, его "пассажир" отпраздновал это, прослушав две композиции Боуи, "Space Oddity" и "Life on Mars?", на аудиосистеме машины.

Изначально, как отмечал сам Маск, его машина должна была отправиться в многомесячный полет в сторону Марса и пролететь на небольшом расстоянии от его поверхности. После запуска, по словам самого предпринимателя, эти надежды не оправдались – траектория полета "Теслы" должна была увести машину в сторону пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера.

Как показывают расчеты Макдауэлла, это не так – на самом деле "Тесла" действительно станет первым автомобилем, который достигнет окрестностей Марса за всю историю человечества. По его словам, родстер Маска долетит до орбиты красной планеты в июле этого года, и пролетит на расстоянии в примерно 110 миллионов километров от Марса.

Максимально близко "космический" родстер подлетит к Марсу октябре 2020 года, когда расстояние между ним и красной планетой составит всего 7 миллионов километров. Этого, как отмечает астроном, будет недостаточно для выхода на стабильную или полустабильную орбиту вокруг Марса – на такой дистанции его притяжение будет слишком слабым, чтобы захватить "Теслу".

Иными словами, можно сказать, что первоначальные планы Маска будут реализованы лишь частично – машина действительно долетит до Марса, но не сможет стать его искусственным спутником, как обещал предприниматель в декабре прошлого года.