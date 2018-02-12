Ученые рассказали об опасности парацетамола

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Употребление лекарств на основе парацетамола может привести к нарушению репродуктивной функции и проблемам с развитием плода. Соответствующие данные опубликованы в журнале EBioMedicine.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 455 добровольцев старше 18 лет, а также проанализировали архивные результаты обследования 1880 европейских близнецов и 1235 людей с афроамериканскими и испанскими корнями.

Специалисты обнаружили, что у всех пациентов, принимавших лекарства на основе парацетамола, наблюдалось истощение половых гормонов, эквивалентное старению организма на гормональном уровне на 35 лет.

Как отмечается в статье, такая клиническая картина приводит к дисфункции плаценты и нарушению половых функций. Кроме того, прием парацетамола во время беременности увеличивает риск выкидыша и возникновения проблем, связанных с развитием нервной системы эмбриона.

Парацетамол является широко распространенным анальгетиком, оказывающим жаропонижающее действие. В западных странах этот препарат известен под названием Acetaminophen (APAP).