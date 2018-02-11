Источник назвал причину переноса запуска ракеты "Союз-2.1а"

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", не смогла стартовать с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" в расчетное время 11 февраля по той же причине, по которой был перенесен пуск "Прогресса МС-07" 12 октября 2017 года, сообщил РИА новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Бортовая цифровая вычислительная машина (ЦВМ) передала точно такие же данные, как в прошлый раз, видимо, причина в неполадках с ЦВМ", — сказал собеседник агентства.

Ранее Роскосмос сообщил, что пуск перенесен на резервную дату 13 февраля.

Как рассказал РИА новости источник в ракетно-космической отрасли, старт состоится в 11.13 мск, а стыковка с Международной космической станцией — 15 февраля в 13.45 мск.

Корабль должен быть впервые в истории добраться до МКС по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа.

Изначально по новой схеме, полет по которой занял бы чуть более трех часов, планировалось отправить "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года, но автоматика отменила пуск. Старт перенесли на резервную дату — 14 октября, когда баллистические условия уже не позволяли отправить грузовик по новой схеме. "Прогресс МС-07" добрался до станции за двое суток.

Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля "Прогресс". Первый пилотируемый полет по новой схеме был совершен 29 марта 2013 года с запуском корабля "Союз ТМА-08". Традиционной считается схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.