Роскосмос опубликовал первые фото со спутника "Канопус-В"

Первые снимки участков земной поверхности Абу-Даби с космического аппарата с №3. 9 февраля 2018

Первые снимки участков земной поверхности Абу-Даби с космического аппарата с №3. 9 февраля 2018

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Роскосмос опубликовал на своем сайте первые фото земной поверхности, сделанные спутником "Канопус-В" №3, запущенным 1 февраля с космодрома Восточный.

На первом снимке, полученном с аппарата в 10:37 9 февраля, — город Абу-Даби.

В Роскосмосе уточняют, что съемка проводилась в рамках летных испытаний "Канопусов-В" №3 и №4. Качество снимков удовлетворяет требованиям заказчика, отмечается в сообщении.

"На данный момент успешно завершена проверка функционирования служебных систем КА. Специалисты ВНИИЭМ приступили к тестовым включениям целевой аппаратуры и высокоскоростной радиолинии передачи целевой информации", — добавили в госкорпорации.

© Фото : РОСКОСМОС Первые снимки участков земной поверхности Абу-Даби с космического аппарата "Канопус-В" №3. 9 февраля 2018 © Фото : РОСКОСМОС Первые снимки участков земной поверхности Абу-Даби с космического аппарата "Канопус-В" №3. 9 февраля 2018

Спутники серии "Канопус-В" относятся к классу аппаратов дистанционного зондирования Земли. Их применяют для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Пользователями выступают МЧС, Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Российская академия наук и другие ведомства и коммерческие заказчики.