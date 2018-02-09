Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольной зависимостью

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Ученые из австралийского Университета Квинсленда обнаружили, что некоторые антидепрессанты могут обратить вредное воздействие алкоголя на клетки головного мозга. Результаты исследования опубликовали на сайте Medicalxpress.

Специалисты поставили эксперимент на взрослых мышах. Им в течение 15 недель давали алкоголь в больших количествах, что привело к ухудшению способности мозга производить новые клетки, нейроны. Через две недели ежедневного лечения тандоспироном ученые смогли восстановить первоначальные показатели и обратить вредное воздействие алкоголя.

Авторы работы напомнили, что опасность чрезмерного употребления алкоголя состоит в том, что он препятствует нейрогенезу – производству новых клеток головного мозга.

"Наши эксперименты на мышах показали, что тандоспирон способствует нейрогенезу, но впервые было продемонстрировано, что он может полностью обратить нарушение этого процесса, вызванное алкоголем", — сказала ведущий нейробиолог профессор Селена Бартлетт.

Помимо этого, ученые доказали, что антидепрессант смягчает тревожный синдром, характерный для отказа от употребления спиртного после частого его употребления.



