Физики создали безвредную ультрафиолетовую лампу, убивающую грипп

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Американские физики создали новый тип ультрафиолетовой лампы, чье излучение является безвредным для человека, но смертельно опасным для частиц вируса гриппа, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Дальний ультрафиолет распространяется на небольшие расстояния внутри тела человека и не может проникнуть через слой омертвевших клеток, покрывающих кожу человека, или через слой жидкости на поверхности глаз. И вирусы, и бактерии гораздо меньше по размерам, благодаря чему подобный ультрафиолет может достичь их ДНК и уничтожить ее", — рассказывает Дэвид Бреннер (David Brenner) из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч больных. Борьба с гриппом осложняется тем, что есть три разновидности этого вируса – А, В и С, в силу чего достаточно сложно предсказать, какой вид вируса получит наибольшее распространение в следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам вируса гриппа.

В отличие от смертоносного птичьего и свиного гриппа, который может передаваться новым жертвам только при физическом контакте, "сезонные" разновидности гриппа распространяются преимущественно воздушно-капельным путем, что позволяет им заражать огромное число людей при достаточно высокой их концентрации в одном и том же месте.

Сегодня многие муниципальные и городские службы пытаются бороться с этими формами вируса, обеззараживая помещения, вагоны метро и салоны автобусов при помощи ультрафиолетовых ламп. Они хорошо справляются с этой задачей, однако у них есть один большой недостаток – они убивают не только микробов и вирусов, но и клетки тела человека, вызывая рак кожи и катаракту роговицы глаза.

Бреннер и его коллеги нашли оригинальное решение для этой проблемы, создав ультрафиолетовые лампы, работающие в дальней части ультрафиолетового спектра, на длине волны в 222 нанометра, а не на 254 нанометрах, как обычные обеззараживающие ультрафиолетовые светильники.

Как отмечает ученый, несколько лет назад его команда обнаружила, что ультрафиолетовое излучение на этой длине волны очень эффективно уничтожает микробов, что заставило его задуматься о том, нельзя ли использовать его для борьбы с вирусом гриппа.

Физики проверили эту идею, создав специальную установку, которая имитировала то, как формируются микроскопические капли мокроты, содержащие в себе частицы вируса, в легких больных людей и животных. Эти аэрозоли ученые пропускали через лучи ультрафиолетовых ламп разной мощности, а затем пытались заразить ими культуры клеток легких человека.

Эти эксперименты показали, что даже относительно скромных по силе ламп хватает для того, чтобы уничтожить 99% вирусных частиц в воздухе, при этом не убивая клетки человека. Подобные лампы, как отмечает Бреннер, сейчас стоят около тысячи долларов США, однако их можно сделать намного более дешевыми, если наладить их массовое производство.

Если такие излучатели будут установлены в больницах, общественных местах и в транспорте, то они, по словам физиков, будут бороться не только с эпидемиями гриппа, но и туберкулезом и множеством других болезней, распространяющихся воздушно-капельным путем, что окупит расходы на их установку и производство.