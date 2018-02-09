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РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали, как долго проживет человек в скафандре из "Теслы" Маска

14:3009.02.2018
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© РИА Новости / SpaceX FlickrПерейти в фотобанкАвтомобиль Tesla на орбите ЗемлиАвтомобиль Tesla на орбите Земли
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Астронавт, одетый в скафандр "звездного человека" из спорткара Элона Маска, выведенного в космос в минувшую среду, сможет прожить в открытом космосе лишь несколько минут, сообщает интернет-портал LiveScience.

Cтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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В "Роскосмосе" назвали запуск Falcon Heavy "очень хорошим трюком"
"Очевидно, что костюм SpaceX, как и любая другая система такого рода, будет бесполезной без космического корабля или портативных систем жизнеобеспечения. При их отсутствии скафандр не сможет поддерживать постоянное давление внутри себя, удалять СО2 и обеспечивать астронавта нужным количеством кислорода. В целом, человек протянет в нем несколько минут, прежде чем он умрет из-за аноксии, гиперкапнии и вскипания крови", — рассказывает Джон Чарльз (John Charles), президент американской Ассоциации космической медицины.

В эту среду в космос был отправлен первый "космический автомобиль" – спорткар "Тесла", принадлежащий Элону Маску, основателю компании SpaceX. Эта машина была выведена на орбиту Земли и отправлена в бесконечное путешествие в сторону Марса и пояса астероидов на борту экспериментальной тяжелой ракеты Falcon Heavy, осуществившей первый успешный полет.

Машина предпринимателя не была пустой – за ее рулем сидел манекен, получивший имя "зведного человека" в честь "Starman", одной из песен из пятого альбома британского рок-музыканта Дэвида Боуи. Когда спорткар вышел на орбиту, его "пассажир" отпраздновал это свершение, проиграв две композиции Боуи, "Space Oddity" и "Life on Mars?", на аудиосистеме машины, что смогли увидеть свыше двух миллионов зрителей этого космического шоу, наблюдавшего за полетом на канале SpaceX в Youtube.

Отправка манекена в космос, как отмечал Маск еще до запуска Falcon Heavy, имела определенный практический смысл – он был одет в легкий скафандр, который SpaceX планирует использовать во время будущих пилотируемых полетов астронавтов на борту космических кораблей и ракетоносителей компании. По словам предпринимателя, костюм уже готов к использованию — он способен выдержать давление вакуума и внезапную разгерметизацию кабины корабля.

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Как подчеркивает Чарльз, легкий скафандр SpaceX, как и его аналоги от НАСА и Роскосмоса, ACES и знаменитый СК-1, оранжевый костюм Юрия Гагарина, предназначены для использования только внутри космического корабля – любая попытка выйти в открытый космос в таком облачении закончится трагической гибелью его владельца.

Подобные костюмы, по словам эксперта, не только не обладают автономной системой жизнеобеспечения, как российские "Орланы" и американские EMU, но и крайне уязвимы к действию радиации, перегреву, переохлаждению и прочим угрозам, характерным для открытого космоса.

Поэтому инженерам SpaceX придется или доработать, или создать новый скафандр, если Маск и его единомышленники планируют выходить за пределы Dragon или новых космических кораблей стартапа, или использовать их для освоения Луны, Марса и астероидов.

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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Антирусофоб
Ученым нужно побольше делом заниматься и поменьше смотреть американские шоу-программы.
14:58
09.02.2018
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Mich75
Неужели нашлись небританские ученые серьезно оценивающие этот факт? Даже одного взгляда на него и на то, в чем выходили в открытый космос, достаточно, чтобы понять это. Они бы еще написали, что автомобилю для движения в космосе не нужны колеса.
15:44
09.02.2018
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