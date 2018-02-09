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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: рыбы могли "отрастить" ноги еще до выхода на сушу

13:3909.02.2018
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© Фото : University of Chicago, Kevin JiangЧереп, бедренная кость и репродукция тиктаалика в университете Чикаго. Фотография авторов статьи.Череп, бедренная кость и репродукция тиктаалика в университете Чикаго. Фотография авторов статьи.
© Фото : University of Chicago, Kevin Jiang

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Первые полноценные конечности могли появиться у древних рыб еще до выхода предков людей и всех остальных четвероногих на сушу, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Cell.

Так могли выглядеть древние рыбы тиктаалики в представлении Нила Шубина
© Фото : University of Chicago, Neil Shubin
Ученые случайно открыли "потерянное звено" между рыбами и амфибиями
"Мы традиционно считали, что позвоночные животные обзавелись ногами и научились ходить в тот момент, когда наши предки покинули море и вышли на сушу. Мы были удивлены тем, что один из современных видов рыб тоже умеет ходить, и при этом они используют ту же программу развития нервной системы и всего тела, что и высшие позвоночные, в том числе и люди", — расказывает Джереми Дейсен (Jeremy Dasen)  из университета Нью-Йорка (США).

Как сегодня считают ученые, древнейшие предки человека, кистеперые рыбы, покинули первичный океан Земли и начали колонизировать сушу примерно 375-370 миллионов лет назад, в конце Девонского периода. Первые настоящие земноводные существа появились гораздо позже,  примерно через 20-30 миллионов лет после выхода рыб на сушу.

Как именно происходил этот процесс, никто точно не знает, так как это время является, по сути, гигантским белым пятном для палеонтологов, которое они называют "провалом Ромера". Останки первых амфибий и "рыбо-животных", по пока непонятным для нас причинам, не сохранились в породах того времени. Нам известны лишь единичные примеры причудливых существ этой переходной эпохи, такие как педерпес, уотчерия и акантостега и рыба-тиктаалик, останки которых были найдены в основном в последние десять лет.

Дейсен и его коллеги нашли первые намеки на то, что рыбы могли научиться ходить еще до того, как тиктаалик и остальные "пионеры" освоения суши покинули первичный океан Земли, изучая анатомию тела и генетическую программу развития ежовых скатов (Leucoraja erinacea) – одних из самых древних видов рыб, существующих сегодня на Земле.

Африканский бурый протоптер
© Yen-Chyi Liu/University of Chicago
Способность к хождению могла появиться еще у рыб, заявили ученые

Одной из необычных черт этих скатов является то, что их брюшные плавники больше похожи по устройству на примитивные ноги с тремя гибкими сочленениями, чем на жесткие плавники всех остальных рыб. Более того, они используют эти ноги для того, чтобы отталкиваться от грунта, поворачиваться и совершать другие сложные движения, нехарактерные для обитателей морей.

Наличие подобных черт и у рыб, и у сухопутных животных, как отмечает Дейсен, не всегда означает то, что они унаследовали их от общего предка – "ноги", по его словам, могли появиться у скатов значительно позже после разделения предков рыб и четвероногих, в результате действия так называемой конвергентной эволюции. С другой стороны, нельзя исключать и того, что древние рыбы научились ходить еще до того, как их потомки вышли на сушу.

Ученые проверили, какая из этих версий верна, сравнив устройство и активность генов, управляющих развитием конечностей и тех цепочек нейронов, которые ими управляют, у скатов, других рыб и сухопутных животных.

Кость лапы акантостеги, просвеченная при помощи рентгена
© Фото : Sophie Sanchez
Рентген поставил под сомнение статус "первого животного Земли"

К большому удивлению ученых, генетическая "программа", управляющая развитием и работой ног у млекопитающих и брюшных плавников у скатов, была практически идентичной. Более того, нервы, управляющие сгибанием и разгибанием плавников и ног, работали абсолютно одинаково у людей и этих рыб, а многие другие наборы нервных клеток были очень похожи друг на друга.

"Наше открытие говорит о том, что генетическая программа, управляющая работой центров движения в спинном мозге животных, появилась на миллионы лет раньше, чем мы считали. Это в корне меняет наши представления об эволюции жизни", — заключает ученый.

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