Российский ученый объяснил причину успеха Илона Маска

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "Пиар" является настолько же важной составляющей достижений бизнесмена Илона Маска, запустившего в космос спорткар с манекеном, как технологические и организационные решения, заявил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин в пресс-центре МИА Россия сегодня.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю вскоре после старта, а центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего вторая ступень ракеты отправила её в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

"Я считаю, что это неотделимые вещи", — сказал Ионин, отвечая на вопрос, чего в запуске Falcon Heavy больше, технологического прорыва или "пиара".

Главным достижением Маска эксперт назвал не технические и технологические решения, а экономический результат в виде удешевления запусков. Так, технологии, использующиеся при производстве двигателей SpaceX, по словам эксперта, не являются прорывными — их аналоги были впервые разработаны более 50 лет назад, однако компании удалось сделать эти технологии надежными и дешевыми.

Этим Ионин и объяснил большое количество двигателей – 27 — на первой ступени Falcon Heavy. Небольшие двигатели гораздо дешевле и надежнее больших и более мощных.

"Он бизнесмен, он делает ракету дешевой, он не гонится за техническим совершенством", — добавил эксперт.