Зонд НАСА получил снимки планет на рекордно далеком расстоянии от Земли

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Зонд New Horizons передал на Землю фотографии двух карликовых планет, полученные его камерами на рекордном расстоянии – 6,12 миллиарда километров – от нашей планеты, сообщает НАСА.

"New Horizons является пионерской миссией – мы были первыми, кому удалось увидеть и изучить Плутон, мы первыми проникли в пояс Койпера и начали его изучение, и стали самым быстрым межпланетным зондом, который когда-либо запускало человечество. Теперь нам удалось получить фотографии на рекордно далеком расстоянии от Земли и поделиться ими с миром", — заявил Алан Стерн (Alan Stern), руководитель миссии из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (США).

Таким образом, фотографии двух койперовских объектов — 2012 HZ84 и 2012 HE85 — побили рекорд, установленный зондом "Вояджер-1" почти 28 лет назад, в феврале 1990 года. В этот знаменательный день, как рассказывает НАСА, камеры самой долгоживущей межпланетной станции получили знаменитую фотографию Земли, "тусклой голубой точки", наблюдая за ней с расстояния примерно в 6,06 миллиарда километров.

"Вояджер" удерживал этот космический рекорд 27 лет – после получения этой фотографии камеры зонда были отключены, и за последующие три десятилетия ни один космический корабль не удалялся на столь большие расстояния от Земли.

Зонд New Horizons сейчас прошел примерно две трети пути до своей следующей цели, карликовой планеты 2014 MU69, которую он достигнет в начале следующего года. Каждый день зонд пролетает примерно 1,1 миллиона километров, периодически пробуждаясь и получая новые фотографии относительно близких койперовских объектов и прочих небесных тел, а также наблюдая за изменениями в составе и свойствах окружающей его материи.

Наблюдения за "тенью" 2014 MU69, которые ученые НАСА проводили прошлым летом, показали, что это небесное тело представляет собой двойную планету, пару из относительно крупных астероидов. Каждый из них обладает диаметром примерно в 15-20 километров, что делает их аналогами Деймоса и Фобоса, лун Марса.

Первые фотографии этой карликовой планеты могут быть получены летом этого года, когда New Horizons временно выйдет из спячки и проверит работу всех своих научных инструментов. Как надеются ученые, эти снимки и данные помогут им оптимизировать программу наблюдений и понять, угрожает ли зонду опасность на ближайших подступах к 2014 MU69.