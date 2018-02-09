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РИА Наука
РИА Наука

Биологи впервые вырастили полноценные яйцеклетки в лаборатории

11:1109.02.2018
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© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкПрепарат с эмбрионом. Архивное фотоПрепарат с эмбрионом. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Британские молекулярные биологи впервые смогли превратить клетки яичников женщины в полноценные яйцеклетки, используя особый коктейль из белков и сигнальных молекул, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Human Reproduction.

Мышата, полученные путем партеногенеза
© Фото : Suzuki et al. / Nature Communications 2016
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"Мы научились управлять всеми стадиями роста яйцеклеток в лаборатории, что существенно расширяет наш арсенал в борьбе с бесплодием. Сейчас мы пытаемся понять, как нужно поменять условия среды, чтобы заставить яйцеклетки расти еще лучше, и изучаем их жизнеспособность. Вдобавок, если нам разрешат провести такой опыт регулирующие органы, мы проверим, можно ли их оплодотворить", — заявила Эвелин Телфер (Evelyn Telfer) из Эдинбургского университета (Шотландия).

За последние два десятилетия биологи научились превращать стволовые клетки в ткани костей, мускулов, кожи и нервной системы. Такие ткани могут стать "запчастями" на случай повреждения тела или лекарством для ряда дегенеративных заболеваний. Особое внимание привлекает трансформация стволовых клеток в половые клетки, пригодные для имплантации в тело человека.

За последние семь лет ученые достигли значительных успехов на этом поприще – семь лет назад им удалось создать первые "искусственные" сперматозоиды, а в прошлом году – превратить перепрограммированные стволовые клетки в яйцеклетки и вырастить из них потомство.

Несмотря на успех, японские ученые, реализовавшие эту идею, столкнулись с одной серьезной проблемой. Их яйцеклетки не были полноценными — лишь каждая 33 из них успешно становилась зародышем.  Для сравнения, каждые две из трех "природных" женских половых клеток обычно превращаются в зародыш, и лишь одна из них погибает при слиянии.

Так художник представил себе процесс починки одиночных разрывов в спирали ДНК
© Фото : Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. Louis
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Телфер и ее коллеги сделали первый шаг для ликвидации этой проблемы, вырастив полноценные яйцеклетки не из стволовых клеток мышей, а из незрелых гамет, извлеченных из яичника нескольких десятков женщин-добровольцев.

Для решения подобной задачи, как объясняет молекулярный биолог, необходимо знать несколько вещей, в том числе то, какие молекулы и прочие сигналы заставляют половые клетки делиться и переходить на следующую стадию развития, и какие вещества должны присутствовать в питательной среде, чтобы эти "заготовки" яйцеклеток не погибли.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
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В общей сложности ученым пришлось разработать четыре разных набора подобных молекул для того, чтобы половые клетки могли пройти все стадии своего развития и стать яйцеклетками. В общей сложности этот путь полностью прошла примерно треть клеток, и весь процесс их роста занял примерно 20 дней.

Подобная техника выращивания яйцеклеток, как отмечают ученые, поможет решить множество проблем с бесплодием, и позволит раковым больным сохранить шансы на продолжение рода даже в том случае, если их половые клетки будут уничтожены радиацией или химиотерапией.

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