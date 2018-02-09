МЧС сообщило о планах запустить спутник для слежения за районами ЧС

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Первый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" планируется запустить в космос в 2018 году, аппарат поможет МЧС России отслеживать обстановку в районах чрезвычайных ситуаций, в том числе на арктическом побережье страны. Об этом говорится в опубликованном отчете министерства.

В арктической зоне России размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основным элементом арктической транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии России в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь, который в перспективе может стать важнейшей международной транспортной магистралью.

"В 2018 году планируется к запуску первый радиолокационный космический аппарат гражданского назначения "Кондор-ФКА", который будет обеспечивать значительную часть заявок МЧС России на космическую съемку районов чрезвычайных ситуаций в любое время суток и при любых погодных условиях", — говорится в отчете.

По данным МЧС, сегодня в Арктике работают шесть комплексных аварийно-спасательных центров (в Воркуте, Мурманске, Нарьян-Маре, Архангельске, Дудинке и Вытегре), четыре поисково-спасательных отряда, а также 196 пожарно-спасательных подразделений. Общая численность группировки МЧС, работающей в северных широтах, превышает 18 тысяч человек.

В среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%).

Как ранее сообщало МЧС, общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных в арктическом регионе России, превышает 30 триллионов долларов. Постепенно "центр тяжести" нефтегазодобычи России будет смещаться на шельф арктических морей, считают специалисты министерства. По данным спасателей, сейчас в Арктике производится продукция, составляющая 11% национального дохода России (при доле населения равной 1%) и 22% российского экспорта.