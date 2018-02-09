В Арктике могут появиться еще два центра космического мониторинга

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Два совместных центра космического мониторинга МЧС и Роскосмоса планируется создать в 2018 году на арктическом побережье России, их ввод в эксплуатацию должен повысить оперативность получения снимков из космоса почти на 20%. Об этом говорится в опубликованном отчете МЧС России.
"Проводится работа по созданию до конца 2018 года совместных центров космического мониторинга в городах Дудинка и Анадырь. Это позволит увеличить оперативность получения космических снимков в интересах МЧС России с отечественной орбитальной группировки на 18%", — говорится в отчете.
В документе отмечается, что первый такой центр был введен в эксплуатацию в Мурманске еще в 2015 году.
По данным МЧС, сегодня в Арктике работают шесть комплексных аварийно-спасательных центров (в Воркуте, Мурманске, Нарьян-Маре, Архангельске, Дудинке и Вытегре), четыре поисково-спасательных отряда, а также 196 пожарно-спасательных подразделений. Общая численность группировки МЧС, работающей в северных широтах, превышает 18 тысяч человек.
Как ранее сообщало МЧС, общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных в арктическом регионе России, превышает 30 триллионов долларов. Постепенно "центр тяжести" нефтегазодобычи России будет смещаться на шельф арктических морей, считают специалисты министерства. По данным спасателей, сейчас в Арктике производится продукция, составляющая 11% национального дохода России (при доле населения равной 1%) и 22% российского экспорта.