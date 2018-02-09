Космос на откуп: семь российских частных орбитальных проектов

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Частные инвесторы по всему миру вкладывают все больше средств в космические проекты. Как в этом участвует Россия — в подборке РИА Новости.

Многоразовый корабль

Компания "КосмоКурс" разрабатывает многоразовый суборбитальный корабль, привлекая для этого частные инвестиции. Проект рассчитан на космический туризм. Летом 2017 года компания получила лицензию "Роскосмоса" на осуществление космической деятельности.

Корабль примет на борт шесть туристов, которые проведут 15 минут в космосе, поднявшись на максимальную высоту 100 километров — именно на такой орбите Юрий Гагарин впервые облетел Землю. Как рассказал РИА Новости генеральный директор фирмы Павел Пушкин, приступить к изготовлению корабля и открыть бронирование билетов на космические полеты планируется уже в этом году. Летные испытания начнутся в 2021 году.

Семейство сверхлегких ракет "Таймыр"

Разработкой семейства сверхлегких ракет-носителей занимается российская компания "Лин индастриал". Ее генеральный конструктор Александр Ильин известен как популяризатор космонавтики и автор блога "lin". Флагманский проект компании, ракету "Таймыр", впервые представили на авиасалоне МАКС в 2015 году. Ее проектируют для доставки на низкую орбиту грузов с полезной нагрузкой от 10 до 180 килограммов, главным образом микро- и наноспутников (до 10 килограммов), которые чрезвычайно популярны в мире. Семейство ракет "Таймыр" удовлетворит спрос на космические запуски со стороны научных проектов, а также частных компаний и, как уверены разработчики, сделает "космос доступным для каждого".

Много шума наделала история со взрывом разрабатываемого компанией ракетного двигателя на испытаниях в конце 2016 года, после чего проект ракеты "Таймыр" был значительно пересмотрен. В 2017-м столкнувшаяся с финансовыми трудностями "Лин индастриал" вошла в группу компаний "Галактика", где ее подключили к новому проекту — разработке зондирующей ракеты-прототипа "Тейя".

Компания рассчитывает запустить первую сверхлегкую ракету в космос в начале 2020 года.

© Лин индастриал Сверхлегкая ракета-носитель "Таймыр-3-100" © Лин индастриал Сверхлегкая ракета-носитель "Таймыр-3-100"

Сверхлегкая ракета для наноспутников

Очень легкую ракету для вывода на орбиту грузов массой 1-10 килограммов конструирует компания "НСТР ракетные технологии". Как и "Лин индастриал", фирма намеревается завоевать часть быстро развивающегося рынка небольших орбитальных спутников. Прототип ракетного двигателя, действующего на смеси закиси азота и керосина, испытали год назад. Тогда в интервью РИА новости генеральный конструктор проекта Николай Дзись-Войнаровский предрекал бум космических стартапов в России.

Компания "НСТР Ракетные Технологии" развивает также сеть роботизированных наземных телескопов, управляемых через интернет. Идея в том, чтобы любой желающий смог присоединиться к сети и воспользоваться телескопом для наблюдений за космическими объектами.

Морской старт

Осуществлять космические запуски с морской платформы намерена фирма "S7 space", принадлежащая одноименной российской авиакомпании. В 2016 году "S7 space" приобрела плавучий корабль-космодром, построенный еще в 1990-е для запусков ракет "Зенит" украинского производства. Компания планирует совершить 70 коммерческих пусков в течение 15 лет. После 2023 года предполагается использовать новые ракеты среднего класса "Союз-5", разрабатываемые РКК "Энергия".



Малые спутники для ДЗЗ

Пример успешной российской частной компании, уже реализовавшей ряд проектов, — "Даурия Аэроспейс". В 2014 году она успешно вывела на орбиту два малых спутника Perseus для зондирования Земли и затем продала их американцам. Чуть позже на орбиту отправили спутник DX1. Еще два малых космических аппарата "МКА-Н" N1 и N2 постигла неудача — они не вышли на связь после запуска 14 июля 2017 года.

Сейчас компания работает над серией спутников нового поколения Auriga массой до 50 килограммов и космической платформой Atom, предназначенной для спутникового оборудования массой до одной тонны.



Микроспутник "Маяк"

Микроспутник "Маяк" построила команда энтузиастов во главе с Александром Шаенко на средства, собранные путем краудфандинга. Аппарат оснастили системой раскрытия в виде пирамиды, которая должна была отражать на Землю солнечный свет и засиять самой яркой звездой на небосклоне. "Маяк" стартовал 14 июля 2017 года вместе с 72 другими малыми спутниками на борту ракеты "Союз-2.1а", однако солнечный отражатель не раскрылся, и микроспутник не подал признаков жизни.



Кубсаты "Спутникс"

Кубсаты — маленькие спутники массой несколько килограммов — разрабатывает компания "Спутникс", входящая в космический кластер "Сколково". Это первая коммерческая фирма в России, успешно запустившая аппарат на орбиту. К созданию семейства кубсатов U привлекают студентов различных российских вузов. Компания располагает также платформой наноспутников — OrbiCraft-Pro.

Выбрав образовательное направление в довольно пестрой области частной космонавтики, "Спутникс" придумывает проекты, вовлекающие в отрасль школьников и молодежь: например, настольный конструктор, с помощью которого даже ребенок сможет собрать микроспутник, или распечатывание наноспутников на 3D-принтере прямо на МКС.

