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РИА Наука
РИА Наука

Космос на откуп: семь российских частных орбитальных проектов

08:0009.02.2018
(обновлено: 09:46 09.02.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина/Dauria AerospaceВсе больше частных спутников запускается на земную орбитуВсе больше частных спутников запускается на земную орбиту
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина/Dauria Aerospace

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Частные инвесторы по всему миру вкладывают все больше средств в космические проекты. Как в этом участвует Россия — в подборке РИА Новости.

Автомобиль Tesla на орбите Земли и приземление ускорителей Falcon Heavy
© 2018 Associated Press
Автомобиль Tesla на орбите Земли и приземление ускорителей Falcon Heavy

Многоразовый корабль

Компания "КосмоКурс" разрабатывает многоразовый суборбитальный корабль, привлекая для этого частные инвестиции. Проект рассчитан на космический туризм. Летом 2017 года компания получила лицензию "Роскосмоса" на осуществление космической деятельности.

Корабль примет на борт шесть туристов, которые проведут 15 минут в космосе, поднявшись на максимальную высоту 100 километров — именно на такой орбите Юрий Гагарин впервые облетел Землю. Как рассказал РИА Новости генеральный директор фирмы Павел Пушкин, приступить к изготовлению корабля и открыть бронирование билетов на космические полеты планируется уже в этом году. Летные испытания начнутся в 2021 году.

Вид Земли с МКС
© Flickr / NASA Johnson
Павел Пушкин: билет на наш космический корабль стоит 250 тысяч долларов

Семейство сверхлегких ракет "Таймыр"

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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На МАКСе представили первую частную сверхлегкую ракету-носитель
Разработкой семейства сверхлегких ракет-носителей занимается российская компания "Лин индастриал". Ее генеральный конструктор Александр Ильин известен как популяризатор космонавтики и автор блога "lin". Флагманский проект компании, ракету "Таймыр", впервые представили на авиасалоне МАКС в 2015 году. Ее проектируют для доставки на низкую орбиту грузов с полезной нагрузкой от 10 до 180 килограммов, главным образом микро- и наноспутников (до 10 килограммов), которые чрезвычайно популярны в мире. Семейство ракет "Таймыр" удовлетворит спрос на космические запуски со стороны научных проектов, а также частных компаний и, как уверены разработчики, сделает "космос доступным для каждого".

Много шума наделала история со взрывом разрабатываемого компанией ракетного двигателя на испытаниях в конце 2016 года, после чего проект ракеты "Таймыр" был значительно пересмотрен. В 2017-м столкнувшаяся с финансовыми трудностями "Лин индастриал" вошла в группу компаний "Галактика", где ее подключили к новому проекту — разработке зондирующей ракеты-прототипа "Тейя".

Компания рассчитывает запустить первую сверхлегкую ракету в космос в начале 2020 года.

 

© Лин индастриалСверхлегкая ракета-носитель "Таймыр-3-100"
© Лин индастриал
Сверхлегкая ракета-носитель "Таймыр-3-100"

Сверхлегкая ракета для наноспутников

Очень легкую ракету для вывода на орбиту грузов массой 1-10 килограммов конструирует компания "НСТР ракетные технологии". Как и "Лин индастриал", фирма намеревается завоевать часть быстро развивающегося рынка небольших орбитальных спутников. Прототип ракетного двигателя, действующего на смеси закиси азота и керосина, испытали год назад. Тогда в интервью РИА новости генеральный конструктор проекта Николай Дзись-Войнаровский предрекал бум космических стартапов в России.

Компания "НСТР Ракетные Технологии" развивает также сеть роботизированных наземных телескопов, управляемых через интернет. Идея в том, чтобы любой желающий смог присоединиться к сети и воспользоваться телескопом для наблюдений за космическими объектами.

Российский лунный робот Селеноход
© SmirnovDesign / Selenokhod
Эксперт: "через два года нас ждет кембрийский взрыв частного космоса"

Морской старт

Осуществлять космические запуски с морской платформы намерена фирма "S7 space", принадлежащая одноименной российской авиакомпании. В 2016 году "S7 space" приобрела плавучий корабль-космодром, построенный еще в 1990-е для запусков ракет "Зенит" украинского производства. Компания планирует совершить 70 коммерческих пусков в течение 15 лет. После 2023 года предполагается использовать новые ракеты среднего класса "Союз-5", разрабатываемые РКК "Энергия".

Платформа для запуска ракет в рамках проекта Морской старт. Архивное фото
© Фото : официальный сайт ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева"
S7 намерена возобновить пуски ракет с платформы "Морской старт" с 2019 года

Малые спутники для ДЗЗ

Пример успешной российской частной компании, уже реализовавшей ряд проектов, — "Даурия Аэроспейс". В 2014 году она успешно вывела на орбиту два малых спутника Perseus для зондирования Земли и затем продала их американцам. Чуть позже на орбиту отправили спутник DX1. Еще два малых космических аппарата "МКА-Н" N1 и N2 постигла неудача — они не вышли на связь после запуска 14 июля 2017 года.

Сейчас компания работает над серией спутников нового поколения Auriga массой до 50 килограммов и космической платформой Atom, предназначенной для спутникового оборудования массой до одной тонны.

Пуск ракеты-носителя Зенит-3Ф с разгонным блоком Фрегат и КА Ангосат. 26 декабря 2017
© Фото : КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС
Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами в 2014-2017 годах

Микроспутник "Маяк"

Микроспутник "Маяк" построила команда энтузиастов во главе с Александром Шаенко на средства, собранные путем краудфандинга. Аппарат оснастили системой раскрытия в виде пирамиды, которая должна была отражать на Землю солнечный свет и засиять самой яркой звездой на небосклоне. "Маяк" стартовал 14 июля 2017 года вместе с 72 другими малыми спутниками на борту ракеты "Союз-2.1а", однако солнечный отражатель не раскрылся, и микроспутник не подал признаков жизни.

Стенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 . Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Причину нештатной ситуации со спутником "Маяк" установят в течение месяца

Кубсаты "Спутникс"

Кубсаты — маленькие спутники массой несколько килограммов — разрабатывает компания "Спутникс", входящая в космический кластер "Сколково". Это первая коммерческая фирма в России, успешно запустившая аппарат на орбиту. К созданию семейства кубсатов U привлекают студентов различных российских вузов. Компания располагает также платформой наноспутников — OrbiCraft-Pro.

Выбрав образовательное направление в довольно пестрой области частной космонавтики, "Спутникс" придумывает проекты, вовлекающие в отрасль школьников и молодежь: например, настольный конструктор, с помощью которого даже ребенок сможет собрать микроспутник, или распечатывание наноспутников на 3D-принтере прямо на МКС.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA / ESA/Tim Peake
МКС может стать площадкой для сбора спутников с применением 3D-печати

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