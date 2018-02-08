Запущенный в космос автомобиль главы SpaceX включили в каталог спутников

ВШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Космическое командование ВВС США добавило отправленный в космос во вторник автомобиль главы американской компании SpaceX Илона Маска Tesla Roadster в каталог спутников, сообщило командование в Twitter.

"Да, мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников", — сообщило космическое командование США. В сопровождающем сообщение скриншоте каталога обозначено, что автомобиль TESLA ROADSTER/FALCON 9H получил номер 43205.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите: сначала пролетит орбиту Марса, а затем дальше к поясу астероидов.