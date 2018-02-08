Геологи: Пермское вымирание было вызвано стерилизацией всей планеты

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Большая часть морских и сухопутных животных исчезла с лица Земли 252 миллиона лет назад в результате исчезновения озонового слоя и массовой стерилизации флоры ультрафиолетовым излучением Солнца, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"В конце Пермского периода все леса могли полностью исчезнуть из-за того, что уровень их облучения ультрафиолетом резко вырос. Выбросы вулканов могли уничтожить или ослабить озоновый слой, что уничтожило леса планеты и лишило базы все цепи питания, существовавшие в то время", — рассказывает Джеффри Бенка (Jeffrey Benca) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается "великое" Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных.

Существуют свидетельства того, что в то время в атмосферу и океаны были выброшены большие количества углекислого газа и метана. Это резко изменило климат и сделало Землю крайне жаркой и засушливой. Как показывают исследования российских геологов, эти выбросы вышли на поверхность планеты на территории Восточной Сибири, в окрестностях плато Путоран и Норильска, где примерно 252 миллиона лет назад произошли мощнейшие излияния магмы.

Главной загадкой Пермского вымирания, как объясняет Бенка, является то, как именно эти выбросы вулканов были связаны с исчезновением почти всей флоры и фауны. Сегодня среди ученых нет единого мнения на этот счет.

К примеру, часть из них считает, что вымирание было вызвано непосредственно выбросами вулканов, а другие полагают, что оно было спровоцировано более глубокими экологическими изменениями, а третьи — приписывают эту роль вулканическому никелю, который попал в воду морей и вызвал бурное цветение водорослей, что убило морских животных и наполнило атмосферу СО2 и парниковыми газами.

Бенка и его коллеги нашли более простое объяснение Пермскому вымиранию, наблюдая за тем, как различные хвойные растения реагируют на появление "озоновых дыр" над ними. В роли этой дыры выступал набор ламп, который позволял ученым "обстреливать" растения в своей лаборатории тем количеством ультрафиолетовых лучей, которые проникали бы на Землю, если бы озоновый слой был в несколько раз тоньше или полностью отсутствовал.

В среднем, уровень облучения в лаборатории был примерно в 13 раз выше, чем сегодня, что примерно соответствовало той дозе ультрафиолета, которую получали растения во времена Пермского вымирания.

Эти опыты привели к неожиданным результатам – карликовые сосны, которые облучали ученые, спокойно пережили подобный уровень излучения, но все они оказались полностью стерилизованы – они сбросили шишки еще до того, как те были опылены, а почти вся их пыльца оказалась нежизнеспособной.

Растения времен Пермского периода, как отмечают ученые, не обладали столь серьезной защитой семян, как карликовые горные сосны, и поэтому облучение ультрафиолетом должно было повлиять на их репродуктивные способности еще сильнее.

Как отмечает Бенка, подобные эпизоды массовой стерилизации растений, длившиеся по 100-200 тысяч лет, должны были вызвать катастрофические перестройки экосистем, которые завершились постепенным вымиранием практически всех морских и большинства сухопутных животных.

Это хорошо объясняет то, почему вымирание животных началось не сразу после излияний магмы в Сибири, а также множество других странностей Пермского вымирания, заключают авторы статьи.