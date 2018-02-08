В Курчатовском институте рассказали, когда могут построить новый синхротрон

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Синхротрон четвертого поколения могут построить за пять-семь лет на инфраструктуре, оставшейся от замороженного в 1990-х проекта по созданию "советского коллайдера" в Протвино (Московская область), сообщил в четверг глава Научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Вместе с готовой документацией от XFEL и ESRF мы можем в короткий срок — пять-семь лет — построить вот эту уникальную, лучшую в мире установку вместе с нашими коллегами", — сказал он на заседании Совета при президенте по науке и образованию в Новосибирске, трансляция которого идет на канале "Россия-24".

Он уточнил, что таких коротких сроков строительства можно будет достичь, если использовать "уникальную инфраструктуру" "нашего коллайдера" в Институте физики высоких энергий имени Логунова.

"Существует 20-километровый тоннель, подведена энергия, прямой кабель от Смоленской атомной станции", — добавил Ковальчук.

XFEL (X-ray Free-Electron Laser) — европейский лазер на свободных электронах, уникальный международный меганаучный проект, в создание которого большой вклад внесла Россия, всего в нем участвуют 12 стран. На XFEL смогут получить исключительно яркие и сверхкороткие импульсы рентгеновского излучения, что даст ученым новое понимание строения атома, а также процессов, происходящих в наномире.

ESRF — синхротронный центр, созданный в 1988 году во французском Гренобле, объединяет 18 европейских стран. Россия ратифицировала соглашение о своем членстве в проекте в июне 2014 года. Ученые центра имеют возможность вести исследования на источнике синхротронного излучения третьего поколения, который незаменим, в частности, для нанотехнологических разработок.