Эксперт: у России есть шанс занять лидирующие позиции в генетике

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Разработка национальной программы геномных исследований станет важным и своевременным шагом в развитии науки России и шансом для того, чтобы российские ученые могли занять лидирующие позиции в мировой генетике, считает Валерий Ильинский, генетик и директор компании Genotek.

"Разработка подобной программы — классная и своевременная вещь. В России есть отличные ученые, свои наработки. Если решить проблему с нехваткой реагентов для проведения исследований, то Россия может занять лидирующие позиции в генетике в мире", — заявил ученый в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Сегодня Владимир Путин заявил о необходимости "в короткие сроки разработать программу геномных исследований", выступая на заседании Совета по науке и образованию, посвященного вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки, проходившего в Новосибирске.

Так он отреагировал на выступление заведующего кафедрой химфака МГУ Ольги Донцовой. Она говорила о технологии геномного редактирования. Донцова отметила, что геномные технологии, к примеру, позволят вывести породу коровы, которая будет давать безлактозное молоко, для людей с непереносимостью этого вещества.

"Перспективные направления для ведения подобных исследований — диагностика наследственных заболеваний, редактирование генома и технологии терапии рака. Вне зависимости от того, какие именно сферы затронет эта программа, важно, чтобы деньги тратились разумно, не на закупку дорогого оборудования, которое потом стоит без дела", — продолжает Ильинский.

Как отметил президент, развитие научной и исследовательской инфраструктуры необходимо для того, чтобы Россия оставалась лидером на международной арене. В рамках этой идеи Россия будет не только развивать научные проекты в пределах своих собственных границ, но и продолжать работу в крупнейших международных проектах, таких как БАК, ИТЭР и лазер XFEL.