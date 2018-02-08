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РИА Наука
РИА Наука

Эксперт: у России есть шанс занять лидирующие позиции в генетике

15:2608.02.2018
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© Фото : GenotekСпециалисты компании Genotek в лабораториях компании в МосквеСпециалисты компании Genotek в лабораториях компании в Москве
© Фото : Genotek

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Разработка национальной программы  геномных исследований станет важным и своевременным шагом в развитии науки России и шансом для того, чтобы российские ученые могли занять лидирующие позиции в мировой генетике, считает Валерий Ильинский, генетик и директор компании Genotek.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин поручил в короткие сроки разработать программу геномных исследований
"Разработка подобной программы — классная и своевременная вещь. В России есть отличные ученые, свои наработки. Если решить проблему с нехваткой реагентов для проведения исследований, то Россия может занять лидирующие позиции в генетике в мире", — заявил ученый в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Сегодня Владимир Путин заявил о необходимости "в короткие сроки разработать программу геномных исследований", выступая на заседании Совета по науке и образованию, посвященного вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки, проходившего в Новосибирске.

Так он отреагировал на выступление заведующего кафедрой химфака МГУ Ольги Донцовой. Она говорила о технологии геномного редактирования. Донцова отметила, что геномные технологии, к примеру, позволят вывести породу коровы, которая будет давать безлактозное молоко, для людей с непереносимостью этого вещества.

"Перспективные направления для ведения подобных исследований — диагностика наследственных заболеваний, редактирование генома и технологии терапии рака. Вне зависимости от того, какие именно сферы затронет эта программа, важно, чтобы деньги тратились разумно, не на закупку дорогого оборудования, которое потом стоит без дела", — продолжает Ильинский.

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Как отметил президент, развитие научной и исследовательской инфраструктуры необходимо для того, чтобы Россия оставалась лидером на международной арене. В рамках этой идеи Россия будет не только развивать научные проекты в пределах своих собственных границ, но и продолжать работу в крупнейших международных проектах, таких как БАК, ИТЭР и лазер XFEL.

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РИА Наука
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Новоросс
Как только генетически изведут либералов и бандеровцев - так сразу займут лидирующие позиции.
16:24
08.02.2018
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Неистовый Одобрямс
Только главное при этом не потерять лидерство, какое уже есть. В области балета, например.
15:36
08.02.2018
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radiozaboy
"у России есть шанс занять лидирующие позиции в генетике"

Шансов нет. Почему? Потому, что РПЦ и им подобные. Так что всем, кто за лёгким похуданием, за "пластикой" без хирургии, за, простите, увеличением эго и глаз: собирайте инвалюту.
Ну.... или, может быть, Беларусь. У батьки подход лучше к прогрессивностям.
15:36
08.02.2018
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Будущее Страны
Свежо придание, да верится с трудом! О какой серьёзной науке можно говорить если в школах словно в 19 веке преподают "слово божие", а на телевидении доминируют битвы экстрасенсов? Всё это напоминает громкие заявления 10летней давности про "нанотехнологии".
15:31
08.02.2018
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