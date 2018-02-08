Путин призвал ученых отказаться от неэффективных и отживших методов

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. 8 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. 8 февраля 2018

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Россия должна отказаться от поддержки устаревших и неэффективных подходов в науке, обращая внимание на создание глобальных конкурентных продуктов и технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности. И, безусловно, страна ждет от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей, придать мощную динамику развитию России", — заявил Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Он отметил, что на решение данных задач должны быть нацелены проекты научных институтов, программы НИКРов, министерств, ведомств, а сильные ученые и исследовательские коллективы должны получать содействие.

"При этом ключевой принцип государственной поддержки — это конкретный, практический результат создания глобальных конкурентных продуктов и прорывных технологий", — пояснил Путин.