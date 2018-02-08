Путин поддержал развитие отечественной науки

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в России мощного научного прибора по изучению структуры вещества на нанометровом уровне за 40 миллиардов рублей, чтобы российским ученым не пришлось "как тать в ночи" ездить за границу и пользоваться оборудованием там.
Он согласился с участниками мероприятия о том, что создание прибора привлечет молодых исследователей.
"По поводу крупных проектов: нам в целом нужны крупные проекты в стране. Это правильно, они объединяют, мобилизуют, становятся сами по себе двигателями движения вперед. Я, конечно, с удовольствием всегда констатирую, что мы принимаем участие, скажем, в создании установок на быстрых электронах в Гамбурге, Париже, где-то там в Японии что-то делаем. Все это очень хорошо. У нас там есть время, но для того, чтобы Валерию Ивановичу (Бухтиярову, директору Института катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН — ред.) не нужно быть как тать в ночи, там что-то добывать, нужно создавать у себя. Плюс это компетенции дополнительные", — сказал Путин.
"Чрезвычайно важной проблемой для России, не только для Сибирского отделения, является то, что, к сожалению, последние десятилетия Россия не осуществляла ни одного крупномасштабного научного проекта. Одним из таких проектов могло бы быть создание нового Центра синхротронного излучения коллективного пользования здесь, в Новосибирске. Этот Центр является мультидисциплинарным, в его появлении заинтересованы самые разные дисциплины, не только по Сибирскому региону, но и в мире, в центральной части России. И биологи, и медики, и физики — все, кто угодно", — сказал Пармон.
Он отметил, что на базе этого "амбициозного проекта" появились бы новые компетенции и "главное — воспряла бы молодежь, она увидела бы, что здесь нужно оставаться, что здесь могут быть реализованы самые крупные проекты".
Президент в ответ на выступление Пармона сказал, что подробности о проекте должны последовать от главы РАН Александра Сергеева. Тот в свою очередь сказал, что синхротрон является совершенно уникальным источником. "Не с точки зрения того, что там электроны разгоняются до высоких энергий, а в связи с тем, что он является источником уникального излучения. Это излучение рентгеновского диапазона, которое оказалось чрезвычайно востребованным последние десятилетия в плане диагностики, в огромном числе приложений. Современный синхротрон устроен так, что он отложен вокруг десятками рабочих станций. И на этих рабочих станциях не только ученые приезжают и проверяют какие-то свои новые образцы, это сейчас место паломничества компаний, самых высокотехнологичных компаний и из информационщиков, и фармацевтов, поскольку с помощью синхротронного излучения удается рассматривать структуру вещества на нанометровом уровне", — пояснил Сергеев.
Сергеев задался вопросом, какого поколения прибор нужен России. "Следующего, иначе вообще нет смысла строить", — отреагировал Путин.
Глава РАН предположил, что России нужен прибор, который будет работать в интересах большого числа исследователей, а для этого он должен быть не самого высокого — четвертого или пятого — поколения. Он добавил, что географическое расположение Сибири заинтересует коллег из Кореи, Японии или Китая, которые могут изъявить желание приехать и воспользоваться им.
"Если по-научному представить картину нашей страны будущего, у нас должен быть не один синхротрон, у нас должно быть, по крайней мере, три синхротрона — и в Центральной части Европейской, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. И то, как мир сейчас покрывается синхротронами, мы должны понимать, что люди тоже думают о будущем науки и технологии", — сказал Сергеев.
Упомянутый президентом директор Института катализа Бухтияров пояснил, что специалисты его учреждения активно работают на синхротронах в европейских странах и совместно эксплуатируют станцию в Курчатовском институте. Он пояснил, что для использования приборов в европейских странах необходимо на семинарах представлять свои проекты и рассказывать, что планируется делать. В то же время некоторые из них приходится реализовывать по ночам, чтобы не распространяться о сути.