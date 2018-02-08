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РИА Наука
РИА Наука

Путин поддержал развитие отечественной науки

13:3808.02.2018
(обновлено: 13:47 08.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске. 8 февраля 2018Президент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в России мощного научного прибора по изучению структуры вещества на нанометровом уровне за 40 миллиардов рублей, чтобы российским ученым не пришлось "как тать в ночи" ездить за границу и пользоваться оборудованием там.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Сроки, которые вы назвали, вполне обозримые, понятные, и стоимость тоже приемлемая. Это все можно сделать, так что давайте готовьте предложение. Не хочу сказать, что это завтра прямо произойдет, но затягивать тоже не нужно. Прямо делайте сейчас. Мы постараемся организовать эту работу по принятию решений соответствующих тоже как можно быстрее с тем, чтобы от разговоров реально перейти к реализации проекта", — сказал Путин на встрече с учеными Сибирского отделения РАН.

Он согласился с участниками мероприятия о том, что создание прибора привлечет молодых исследователей.

"По поводу крупных проектов: нам в целом нужны крупные проекты в стране. Это правильно, они объединяют, мобилизуют, становятся сами по себе двигателями движения вперед. Я, конечно, с удовольствием всегда констатирую, что мы принимаем участие, скажем, в создании установок на быстрых электронах в Гамбурге, Париже, где-то там в Японии что-то делаем. Все это очень хорошо. У нас там есть время, но для того, чтобы Валерию Ивановичу (Бухтиярову, директору Института катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН — ред.) не нужно быть как тать в ночи, там что-то добывать, нужно создавать у себя. Плюс это компетенции дополнительные", — сказал Путин.

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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С предложением создать в России синхротрон к президенту обратился глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

"Чрезвычайно важной проблемой для России, не только для Сибирского отделения, является то, что, к сожалению, последние десятилетия Россия не осуществляла ни одного крупномасштабного научного проекта. Одним из таких проектов могло бы быть создание нового Центра синхротронного излучения коллективного пользования здесь, в Новосибирске. Этот Центр является мультидисциплинарным, в его появлении заинтересованы самые разные дисциплины, не только по Сибирскому региону, но и в мире, в центральной части России. И биологи, и медики, и физики — все, кто угодно", — сказал Пармон.

Он отметил, что на базе этого "амбициозного проекта" появились бы новые компетенции и "главное — воспряла бы молодежь, она увидела бы, что здесь нужно оставаться, что здесь могут быть реализованы самые крупные проекты".

Загрузка ядерного топлива в реактор. Архивное фото
© Фото : управление информации и общественных связей РостАЭС
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Пармон попросил у президента дать поручение правительству поддержать указанный проект.

Президент в ответ на выступление Пармона сказал, что подробности о проекте должны последовать от главы РАН Александра Сергеева. Тот в свою очередь сказал, что синхротрон является совершенно уникальным источником. "Не с точки зрения того, что там электроны разгоняются до высоких энергий, а в связи с тем, что он является источником уникального излучения. Это излучение рентгеновского диапазона, которое оказалось чрезвычайно востребованным последние десятилетия в плане диагностики, в огромном числе приложений. Современный синхротрон устроен так, что он отложен вокруг десятками рабочих станций. И на этих рабочих станциях не только ученые приезжают и проверяют какие-то свои новые образцы, это сейчас место паломничества компаний, самых высокотехнологичных компаний и из информационщиков, и фармацевтов, поскольку с помощью синхротронного излучения удается рассматривать структуру вещества на нанометровом уровне", — пояснил Сергеев.

Интернет. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com
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По словам главы РАН, одновременно прибор будет не только научной установкой, но и коммерческим продуктом, который позволит заработать деньги на собственное содержание.

Сергеев задался вопросом, какого поколения прибор нужен России. "Следующего, иначе вообще нет смысла строить", — отреагировал Путин.

Глава РАН предположил, что России нужен прибор, который будет работать в интересах большого числа исследователей, а для этого он должен быть не самого высокого — четвертого или пятого — поколения. Он добавил, что географическое расположение Сибири заинтересует коллег из Кореи, Японии или Китая, которые могут изъявить желание приехать и воспользоваться им.

"Если по-научному представить картину нашей страны будущего, у нас должен быть не один синхротрон, у нас должно быть, по крайней мере, три синхротрона — и в Центральной части Европейской, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. И то, как мир сейчас покрывается синхротронами, мы должны понимать, что люди тоже думают о будущем науки и технологии", — сказал Сергеев.

В лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Со своей стороны руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков сказал, что сам синхротрон будет стоить около 20 миллиардов, еще столько же будут стоить станции, которых нужно около 40.

Упомянутый президентом директор Института катализа Бухтияров пояснил, что специалисты его учреждения активно работают на синхротронах в европейских странах и совместно эксплуатируют станцию в Курчатовском институте. Он пояснил, что для использования приборов в европейских странах необходимо на семинарах представлять свои проекты и рассказывать, что планируется делать. В то же время некоторые из них приходится реализовывать по ночам, чтобы не распространяться о сути.

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РИА Наука
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vihyhol
Лайком?
14:14
08.02.2018
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