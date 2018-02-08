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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы впервые открыли следы планет в другой галактике

13:3608.02.2018
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© ALMA (ESO/NRAO/NAOJ), L. Calсada (ESO), Y. Hezaveh et al.Схема работы гравитационной линзы, позволяющей взглянуть в глубокое прошлое ВселеннойСхема работы гравитационной линзы, позволяющей взглянуть в глубокое прошлое Вселенной
© ALMA (ESO/NRAO/NAOJ), L. Calсada (ESO), Y. Hezaveh et al.

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Астрономы открыли первые потенциальные планеты за пределами нашей Галактики, наблюдая за далекой галактикой в созвездии Чаши, чей свет был усилен гравитационной линзой, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

Коричневый карлик с окраины Млечного Пути
© John Pinfield
Астрономы провели первую перепись "планет-изгоев" Галактики
"Эта галактика расположена в 3,8 миллиардах световых лет от Земли, и у нас абсолютно нет никаких шансов на то, что мы когда-либо увидим эти планеты, даже если нам удастся построить самые мощные телескопы, которые только можно вообразить. С другой стороны, уже сейчас мы можем изучать их, оценивать их массы и многие другие параметры, и это невероятно круто", — рассказывает Эдуардо Геррас (Eduardo Guerras) из университета Оклахомы в Нормане (США).

За последние два десятилетия астрономы открыли почти четыре тысячи планет, вращающихся вокруг далеких звезд, многие из которых обитают в достаточно сложных звездных системах, почти не уступающих Солнечной системе в сложности. За все это время была открыта лишь одна экзолуна и несколько кандидатов на эту роль, вращающихся вокруг "планет-изгоев", выброшенных за пределы звездных систем.

Ученые не сомневаются в том, что планеты присутствуют и в других галактиках, однако проверить эту идею практически невозможно из-за огромных расстояний, отделяющих Млечный Путь даже от ее ближайших соседок, таких как Большое и Малое Магеллановы облака.

Геррас и его коллега Синью Дай (Xinyu Dai) смогли решить эту "невозможную" проблему, воспользовавшись одним космическим феноменом, о котором впервые начал говорить Альберт Эйнштейн после создания им теории относительности. 

В соответствии с предсказаниями теории Эйнштейна, любое скопление темной или видимой материи большой массы взаимодействует со светом и заставляет его лучи искривляться, как это делают обычные оптические линзы. За последние годы астрономы нашли тысячи подобных структур при наблюдениях за крупными галактиками и их скоплениями, а также объектами внутри Млечного Пути, что позволило им открыть около пяти десятков экзопланет.

Так художник представил себе планету 2MASS J2126
© Фото : University of Hertfordshire / Neil Cook
Ученые нашли планету, удаленную от звезды на триллион километров

Эти космические линзы, как заметили Дай и Геррас, можно использовать и для поиска планет в далеких галактиках благодаря своеобразному "эффекту матрешки", управляющему тем, как свет от далекой галактики проходит через область искривленного пространства-времени.

Как объясняют астрофизики, свет, движущийся через нее, путешествует не в пустоте, а взаимодействует со звездами и планетами, которые населяют ту галактику, которая порождает линзу Эйнштейна. Звезды и планеты обладают ненулевой массой. Благодаря этому они порождают свои собственные микроскопические гравитационные линзы, которые тоже особым образом искажают свет, проходящий через "большую" линзу.

Подобные серии искривлений, по словам Герраса и Дая, будут особым образом влиять на спектр света, проходящий через множество больших и малых Эйнштейновских линз. Используя эту идею, американские астрономы попытались найти следы планет в далекой и пока безымянной галактике, через которую проходит излучение квазара RX J1131-1231, крупной и активной галактики в созвездии Чаши, удаленной от нас примерно на 6,9 миллиарда световых лет.

Пульсар обстреливает красного карлика
© Фото : University of Warwick
"Месть карлика": как ученые нашли след реальных "звездных войн" в Галактике

Как показывают расчеты ученых, на каждую звезду в этой галактике, расположенной на полпути между Землей и RX J1131-1231, приходится примерно две тысячи планет-"изгоев", выброшенных за пределы своих звездных систем и искривляющих свет, который вырабатывается в окрестностях гигантской черной дыры в ее центре.

Эти одинокие миры обладают массой, сопоставимой с Луной или Юпитером, и их число, по словам астрофизиков, вполне соответствует тому, как много планет присутствует в Млечном Пути. Подобное открытие, как заключают исследователи, говорит о том, что наша Галактика не является уникальной в плане наличия планет у ее звезд, что повышает наши шансы на открытие следов жизни во Вселенной.

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