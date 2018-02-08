В России испытали новые плазменные двигатели для спутников

СИНГАПУР, 8 фев — РИА Новости. Новые плазменные двигатели СПД-140 для спутников прошли летные испытания, сообщил журналистам глава "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов на Singapore Airshow 2018.

По его словам, эти двигатели уже апробированы месяц или полтора назад. "Была получена летная квалификация и этого двигателя тоже, а не просто наземная. Летные испытания были проведены в составе европейского спутника", — сказал Тестоедов.

Он пояснил, что в последующих проектах, где требуется довыведение больших масс, чем может нести ракета, ИСС Решетнева будет ставить на спутники дополнительные специальные двигатели большей тяги для того, чтобы быстрее выводить спутник в нужную точку.

"В частности, предполагается использовать двигатели не СПД-100, а СПД-140 с тягой около 56 граммов. В семь-восемь раз больше тяга, в семь-восемь раз меньше время на довыведение", — сказал он.