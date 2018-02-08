Медики полностью остановили рост рака груди, лишив его "витаминов"

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Ученые смогли полностью остановить рост самых агрессивных форм рака груди, обнаружив, что его клетки не могут проникать в другие части тела без аспарагина, одной из двадцати самых распространенных аминокислот, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Мы открыли один из ключевых механизмов, который помогает клеткам рака груди распространяться по организму. Когда мы перекрыли им доступ к аспарагину, сама опухоль почти не отреагировала на недостаток аминокислоты, однако ее клетки перестали формировать новые метастазы в других частях тела. Метастазы являются главной причиной смерти людей от рака, и понимание их природы поможет нам предотвратить такой исход", — заявил Грэг Ханнон (Greg Hannon) из Института изучения рака в Кембридже (Великобритания).

Одной из отличительных черт раковых клеток является то, что они поглощают необычно много питательных веществ и кислорода, используя их для своего бесконтрольного роста и размножения. В последние годы ученые начали замечать, что подавление "аппетитов" раковых клеток облегчает борьбу с ними как для иммунной системы, так и для различных видов химиотерапии и иммунотерапии.

К примеру, год назад ученые из МГУ заметили, что блокировка работы одной из белковых молекул, которую раковые клетки производят в аномально больших количествах, заставляет их включить программу самоуничтожения и вызывает их массовую гибель.

Ханнон и его коллеги открыли еще одну подобную "ахиллесову пяту" рака, наблюдая за тем, как размножаются раковые клетки, "сбежавшие" из самых злокачественных типов опухолей в молочных железах женщин.

Анализируя эти данные, ученые обратили внимание на одну любопытную особенность – агрессивность клеток и их умение сопротивляться действию химиотерапии и радиации зависело в основном от одного параметра – того, как много аспарагина они производили. Нечто похожее было раньше зафиксировано и при наблюдениях за другими типами раковых клеток.

Подобные наблюдения заставили британских медиков проверить, что произойдет, если вызвать своеобразный "авитаминоз" у подобных раковых клеток. Для реализации этой идеи ученые вырастили нескольких мышей, предрасположенных к развитию рака груди, и посадили половину из них на диету, содержавшую в себе минимум аспарагина.

Как показал этот эксперимент, метастазы развивались в теле таких мышей гораздо медленнее, чем у второй половины грызунов, что подтвердило подозрения ученых. Более того, когда биологи заблокировали работу гена Asns, отвечающего за сборку молекул аспарагина, распространение метастаз по телу мышей полностью прекратилось, что говорит о высокой перспективности такой методики борьбы с раком.

Как предполагают Ханнон и его коллеги, аминокислотное "голодание" можно применять в комбинации с химио- или радиотерапией при борьбе с новообразованиями, что должно защитить пациентов от развития вторичных опухолей, чье появление считается причиной смерти в 90% случаев развития рака.

Подобную идею, по их словам, можно будет реализовать уже в ближайшее время, так как вещества, блокирующие синтез аспарагина, уже прошли клинические испытания и применяются для борьбы с лейкемией.