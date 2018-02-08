В Антарктиде нашли лед, чей возраст превышает миллион лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Образцы древнейшего льда, чей возраст, предположительно, превышает 1,3 миллиона лет, собраны во время 63-й Российской антарктической экспедиции, сообщает в четверг пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета, специалисты которого участвовали в экспедиции.

Как уточняет университет, изучение древнейшего льда позволит уточнить климатическую характеристику прошлого, а также спрогнозировать возможные изменения климата в перспективе.

"Подошла к концу 63-я Российская антарктическая экспедиция, в которой принимали участие исследователи из СПбГУ, Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) и Санкт-Петербургского горного университета. Ученым удалось собрать образцы древнейшего на планете льда, возраст которого, возможно, превышает 1,3 миллиона лет… Образцы древнего льда, собранные на станции "Восток"… на днях доставят на борт судна "Академик Федоров", где они будут храниться в морозильной камере. Весной экспедиция вернется в Санкт-Петербург, а керны отправятся в лабораторию изменений климата и окружающей среды ААНИИ, где специалисты изучат газовый и изотопный состав льда", — говорится в сообщении.

Как уточняет СПбГУ, общий вес образцов, которые перевезут в исследовательский институт, составит примерно полтонны.

Пока самым древним подобным образцом на планете (около миллиона лет) считается лед, найденный в пластах так называемого голубого льда в районе Сухих Долин, недалеко от американской станции "Мак-Мердо" в Антарктиде.