В Антарктиде нашли лед, чей возраст превышает миллион лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Образцы древнейшего льда, чей возраст, предположительно, превышает 1,3 миллиона лет, собраны во время 63-й Российской антарктической экспедиции, сообщает в четверг пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета, специалисты которого участвовали в экспедиции.
Как уточняет университет, изучение древнейшего льда позволит уточнить климатическую характеристику прошлого, а также спрогнозировать возможные изменения климата в перспективе.
"Подошла к концу 63-я Российская антарктическая экспедиция, в которой принимали участие исследователи из СПбГУ, Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) и Санкт-Петербургского горного университета. Ученым удалось собрать образцы древнейшего на планете льда, возраст которого, возможно, превышает 1,3 миллиона лет… Образцы древнего льда, собранные на станции "Восток"… на днях доставят на борт судна "Академик Федоров", где они будут храниться в морозильной камере. Весной экспедиция вернется в Санкт-Петербург, а керны отправятся в лабораторию изменений климата и окружающей среды ААНИИ, где специалисты изучат газовый и изотопный состав льда", — говорится в сообщении.
Как уточняет СПбГУ, общий вес образцов, которые перевезут в исследовательский институт, составит примерно полтонны.
Пока самым древним подобным образцом на планете (около миллиона лет) считается лед, найденный в пластах так называемого голубого льда в районе Сухих Долин, недалеко от американской станции "Мак-Мердо" в Антарктиде.
Согласно имеющимся спутниковым снимкам зондов ЕКА, образование айсберга произошло между 10 и 12 июля.
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Antarctica MeltingВ WWF уверены, что образованию айсберга-гиганта в Антарктиде поспособствовало потепление Южного океана, которое привело к тому, что шельфовый ледник был подмыт океанскими водами со стороны дна.
Изначально ледник Ларсена состоял из трех частей, однако изменение климата привело к тому, что Ларсен А был полностью разрушен в 1995 году, а спустя пять лет от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров.
"Некоторые из обломков могут оставаться в том же районе десятилетиями, а другие части айсберга могут поплыть к северу в теплые воды", — считает Адриан Лакман из университета Суонси, руководивший исследованием в Антарктике.
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Iceberg GraveyardМнения относительно судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также расходятся. Одни ученые считают, что он будет постепенно расти, другие — что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к его разрушению.
Мнения относительно судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также расходятся. Одни ученые считают, что он будет постепенно расти, другие — что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к его разрушению.
"Хотя этот новый айсберг не станет причиной немедленного повышения уровня моря, в том случае, если шельф еще сильно уменьшится, это может привести к тому, что ледники будут подмывать берега на пути к океану. Эти льды могут со временем повлиять на уровень моря, но очень незначительно", — считает гляциолог Мартин О’Лири из университета Суонси в Уэльсе.
Заведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Смоляницкий уверен, что айсберг-гигант не представляет угрозы судоходству, он будет долго дрейфовать в Южном океане, а таять при этом может десятилетиями.
Согласно последним научным исследованиям, на протяжении прошлого лета участки ледников в Антарктике, сопоставимые по площади с Францией, таяли не только "снизу", но и "сверху", на границе между воздухом и льдами.
Причиной этого массового таяния ледников, как предполагают ученые, было усиление Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. Активизация Эль-Ниньо приводит к росту температур в умеренных и приполярных широтах.
Если ледники на западе Антарктиды площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров в ближайшее время полностью разрушатся, то уровень моря, как считают ученые, может вырасти примерно на три метра и достичь значений, характерных для последнего межледникового периода, который закончился 125 тысяч лет назад.
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