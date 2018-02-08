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В Антарктиде нашли лед, чей возраст превышает миллион лет

11:3808.02.2018
(обновлено: 11:42 08.02.2018)
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© AFP 2018 / Sarah Dawalibi Айсберг в Антарктиде. Архивное фотоАйсберг в Антарктиде. Архивное фото
© AFP 2018 / Sarah Dawalibi

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Образцы древнейшего льда, чей возраст, предположительно, превышает 1,3 миллиона лет, собраны во время 63-й Российской антарктической экспедиции, сообщает в четверг пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета, специалисты которого участвовали в экспедиции.

Исследовательское судно у берегов Антарктиды
© Fotolia / fotodeandre
Антарктида: континент один, а первооткрывателей слишком много
Как уточняет университет, изучение древнейшего льда позволит уточнить климатическую характеристику прошлого, а также спрогнозировать возможные изменения климата в перспективе.

"Подошла к концу 63-я Российская антарктическая экспедиция, в которой принимали участие исследователи из СПбГУ, Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) и Санкт-Петербургского горного университета. Ученым удалось собрать образцы древнейшего на планете льда, возраст которого, возможно, превышает 1,3 миллиона лет… Образцы древнего льда, собранные на станции "Восток"… на днях доставят на борт судна "Академик Федоров", где они будут храниться в морозильной камере. Весной экспедиция вернется в Санкт-Петербург, а керны отправятся в лабораторию изменений климата и окружающей среды ААНИИ, где специалисты изучат газовый и изотопный состав льда", — говорится в сообщении.

Как уточняет СПбГУ, общий вес образцов, которые перевезут в исследовательский институт, составит примерно полтонны.

Пока самым древним подобным образцом на планете (около миллиона лет) считается лед, найденный в пластах так называемого голубого льда в районе Сухих Долин, недалеко от американской станции "Мак-Мердо" в Антарктиде.

Тающая Антарктика
© REUTERS / ESAЧасть самого большого из шельфовых ледников Антарктиды 10-12 июля отделилась от западного ледника Ларсен С и образовала айсберг площадью 5,8 тысячи квадратных километров.Айсберг откололся от ледника в Антарктиде
© REUTERS / ESA
Часть самого большого из шельфовых ледников Антарктиды 10-12 июля отделилась от западного ледника Ларсен С и образовала айсберг площадью 5,8 тысячи квадратных километров.
© AFP 2018 / Mark Ralston / AFP PoolСогласно имеющимся спутниковым снимкам зондов ЕКА, образование айсберга произошло между 10 и 12 июля.Пингвин на исследовательской станции в Антарктиде
© AFP 2018 / Mark Ralston / AFP Pool
Согласно имеющимся спутниковым снимкам зондов ЕКА, образование айсберга произошло между 10 и 12 июля.
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Antarctica MeltingВ WWF уверены, что образованию айсберга-гиганта в Антарктиде поспособствовало потепление Южного океана, которое привело к тому, что шельфовый ледник был подмыт океанскими водами со стороны дна.Тающий лед в Антарктиде
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Antarctica Melting
В WWF уверены, что образованию айсберга-гиганта в Антарктиде поспособствовало потепление Южного океана, которое привело к тому, что шельфовый ледник был подмыт океанскими водами со стороны дна.
© AP Photo / Natacha PisarenkoРанее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника Ларсен С.Офицеры военно-морских сил Чили приближаются к кораблю, чтобы вывезти ученых на научную станцию Бернардо О'Хиггинс, Антарктида
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Ранее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника Ларсен С.
© AFP 2018 / Torsten BlackwoodИзначально ледник Ларсена состоял из трех частей, однако изменение климата привело к тому, что Ларсен А был полностью разрушен в 1995 году, а спустя пять лет от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров.Айсберг в Антарктиде
© AFP 2018 / Torsten Blackwood
Изначально ледник Ларсена состоял из трех частей, однако изменение климата привело к тому, что Ларсен А был полностью разрушен в 1995 году, а спустя пять лет от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров.
© AFP 2018 / Torsten BlackwoodГлавным разрушителем льдов Антарктики являются теплые глубинные течения, подмывающие основание морской части ее льдов и заставляющие ее раскалываться на части.Образование бирюзового озера в результате таяния снега около мыса Фольгер на побережье Бадда
© AFP 2018 / Torsten Blackwood
Главным разрушителем льдов Антарктики являются теплые глубинные течения, подмывающие основание морской части ее льдов и заставляющие ее раскалываться на части.
© Фото : NASA/John SonntagВ декабре 2016 года НАСА обнародовала снимки, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной 112 километров, шириной примерно 100 метров и глубиной порядка 500 метров.Полет над шельфовым ледником Ларсена С
© Фото : NASA/John Sonntag
В декабре 2016 года НАСА обнародовала снимки, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной 112 километров, шириной примерно 100 метров и глубиной порядка 500 метров.
© AFP 2018 / Eitan AbramovichПока непонятно, будет ли гигантский айсберг "путешествовать" по океанам Земли в виде единого куска льда, или же он расколется на множество частей более скромных размеров.Тюлень на льдине в Антарктиде
© AFP 2018 / Eitan Abramovich
Пока непонятно, будет ли гигантский айсберг "путешествовать" по океанам Земли в виде единого куска льда, или же он расколется на множество частей более скромных размеров.
© REUTERS / NASA's Goddard Space Flight Center/File Photo"Некоторые из обломков могут оставаться в том же районе десятилетиями, а другие части айсберга могут поплыть к северу в теплые воды", — считает Адриан Лакман из университета Суонси, руководивший исследованием в Антарктике.Раскол ледника Ларсен С в Антарктиде
© REUTERS / NASA's Goddard Space Flight Center/File Photo
"Некоторые из обломков могут оставаться в том же районе десятилетиями, а другие части айсберга могут поплыть к северу в теплые воды", — считает Адриан Лакман из университета Суонси, руководивший исследованием в Антарктике.
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Iceberg GraveyardМнения относительно судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также расходятся. Одни ученые считают, что он будет постепенно расти, другие — что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к его разрушению.Закат в Антарктиде
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Iceberg Graveyard
Мнения относительно судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также расходятся. Одни ученые считают, что он будет постепенно расти, другие — что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к его разрушению.
© Фото : NASA Earth Observatory"Хотя этот новый айсберг не станет причиной немедленного повышения уровня моря, в том случае, если шельф еще сильно уменьшится, это может привести к тому, что ледники будут подмывать берега на пути к океану. Эти льды могут со временем повлиять на уровень моря, но очень незначительно", — считает гляциолог Мартин О’Лири из университета Суонси в Уэльсе.Антарктика
© Фото : NASA Earth Observatory
"Хотя этот новый айсберг не станет причиной немедленного повышения уровня моря, в том случае, если шельф еще сильно уменьшится, это может привести к тому, что ледники будут подмывать берега на пути к океану. Эти льды могут со временем повлиять на уровень моря, но очень незначительно", — считает гляциолог Мартин О’Лири из университета Суонси в Уэльсе.
© AP Photo / Natacha PisarenkoЗаведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Смоляницкий уверен, что айсберг-гигант не представляет угрозы судоходству, он будет долго дрейфовать в Южном океане, а таять при этом может десятилетиями.Швейцарский геолог Ричард Спикингс возле станции Бернардо О'Хиггинса в Антарктиде
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Заведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Смоляницкий уверен, что айсберг-гигант не представляет угрозы судоходству, он будет долго дрейфовать в Южном океане, а таять при этом может десятилетиями.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЕжегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее.Айсберг в море Лазарева у берегов Антарктиды
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее.
© AFP 2018 / Eitan AbramovichСогласно последним научным исследованиям, на протяжении прошлого лета участки ледников в Антарктике, сопоставимые по площади с Францией, таяли не только "снизу", но и "сверху", на границе между воздухом и льдами.Антарктида
© AFP 2018 / Eitan Abramovich
Согласно последним научным исследованиям, на протяжении прошлого лета участки ледников в Антарктике, сопоставимые по площади с Францией, таяли не только "снизу", но и "сверху", на границе между воздухом и льдами.
© Фото : NASA/John SonntagПричиной этого массового таяния ледников, как предполагают ученые, было усиление Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. Активизация Эль-Ниньо приводит к росту температур в умеренных и приполярных широтах.Гигантская трещина в леднике Ларсена в Антарктиде
© Фото : NASA/John Sonntag
Причиной этого массового таяния ледников, как предполагают ученые, было усиление Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. Активизация Эль-Ниньо приводит к росту температур в умеренных и приполярных широтах.
© РИА Новости / И. КузнецоваПерейти в фотобанкЕсли ледники на западе Антарктиды площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров в ближайшее время полностью разрушатся, то уровень моря, как считают ученые, может вырасти примерно на три метра и достичь значений, характерных для последнего межледникового периода, который закончился 125 тысяч лет назад.Просторы Антарктиды
© РИА Новости / И. Кузнецова
Перейти в фотобанк
Если ледники на западе Антарктиды площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров в ближайшее время полностью разрушатся, то уровень моря, как считают ученые, может вырасти примерно на три метра и достичь значений, характерных для последнего межледникового периода, который закончился 125 тысяч лет назад.
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