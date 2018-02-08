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Ученые: астероид-убийца динозавров заставил Землю "трещать по швам"

11:1208.02.2018
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© Fotolia / VadimsadovskiМетеоритный дождьМетеоритный дождь
© Fotolia / Vadimsadovski

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Падение астероида, вызвавшего вымирание динозавров, заставило планету "трещать по швам" и вызвало мощную серию извержений вулканов, расположенных на стыках тектонических плит на дне океанов Земли, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Марк Ричардс анализирует деканские магматические породы
© Фото : Mark Richards, UC Berkeley
Ученые: "тандем" астероида и вулканов уничтожил динозавров
"Мы нашли свидетельства того, что уровень вулканической активности резко вырос по всему миру во время массового вымирания. Мы не говорим о том, что именно это событие погубило динозавров, мы просто указываем на то, что эта катастрофа сопровождалась аномально высокой частотой извержения вулканов на дне морей и океанов", — отмечает Джозеф Бирнс (Joseph Byrnes) из университета Миннесоты в Миннеаполисе (США).

Большинство палеонтологов и геологов сегодня считают, что последнее массовое вымирание животных на Земле, которое произошло 65,5 миллиона лет назад, было вызвано падением астероида, оставившего за собой гигантский 300 километровый кратер Чиксулуб на дне моря у берегов южной Мексики. В его падении никто не сомневается, однако его роль в вымирании динозавров и морских рептилий пока остается предметом дискуссий.

К примеру, в 1989 году известный сегодня палеонтолог Марк Ричардс из университета Калифорнии в Беркли (США) изложил альтернативное объяснение вымиранию динозавров – в его представлении, причиной их исчезновения послужили массовые излияния магмы и извержения вулканов на месте современного плоскогорье Декан в Индии, произошедшие примерно в то же время. По его расчетам, подобные события должны происходить раз в 20-30 миллионов лет из-за подъема горячих потоков магмы, так называемых "плюмов", из недр к поверхности Земли.

Бирнс и его команда выяснили, что оба этих события могут быть связаны между собой, изучая то, как поменялась структура горных пород на дне морей Земли в первые годы после падения астероида.

Так художник представил себе последствия падения астероида диаметром в 30 километров на Землю
© Carsten Egestal Thuesen, GEUS
Ученые начинают поиски останков метеорита, убившего динозавров

Как отмечают ученые, эта идея появилась у них два года назад, когда они прочитали одну из последних публикаций Ричардса, где он описал возможную связь между извержениями вулканов в Индии и падением астероида. Это заставило Бирнса и его коллегу Лейфа Карлстрома (Leif Karlstrom) предположить, что сейсмические волны, порожденные упавшим астероидом, должны были "пробудить" не только вулканы на плато Деккан, но и в других "горячих точках" планеты.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали то, как менялось расположение гравитационных аномалий – зон с необычно низкой или высокой силой притяжения — на дне океана в конце мелового периода и в начале палеогена, следующей геологической эпохи. Это позволило им понять, как часто извергались вулканы в целом и где происходили эти извержения.

Динозавры позднего мелового периода – цератопс (слева), гадрозавр (на заднем плане), анкилозавры (центр и справа)
© Julius Csotonyi
Динозавры начали вымирать еще до падения астероида, заявляют ученые

Как оказалось, падение метеорита на будущую Мексику сопровождалось мощной серией извержений вулканов, расположенных вдоль "швов" между морскими тектоническими плитами. Подобное "растрескивание" коры затронуло всю планету, однако самые заметные изменения произошли в Индийском и Тихом океане.

Массированные извержения подводных вулканов в первый миллион лет после начала катастрофы, как считают ученые, привели к выбросу огромных количеств серных газов и углекислоты в воды океанов Земли, что могло ускорить вымирание морской флоры и фауны и усугубить то, что происходило на суше. Как надеются Бирнс и его коллеги, их открытие поможет примирить сторонников и вулканической, и астероидной гипотезы вымирания динозавров и прочих "визитных карточек" мезозойской эры.

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