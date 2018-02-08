Биологи нашли в пиве лекарство от опасных болезней

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ксантогумол, содержащийся в хмеле (одном из основных ингредиентов пива), может быть полезен в борьбе с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом. К такому выводу пришли биологи из Университета штата Орегон в США, их работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследование проводилось на мышах с излишней массой тела, которых кормили едой с повышенным содержанием жиров, что должно было имитировать "западную диету" человека. Злоупотребление подобным питанием приводит к целому ряду проблем со здоровьем, в том числе к ожирению и повышенному давлению.

Выяснилось, что грызуны, получавшие гидрогенизированные производные ксантогумола, показывали сниженную инсулинорезистентность — фактор, который приводит к диабету второго типа. Кроме того, у мышей подавлялась восприимчивость к лептину, который вызывает в организме чувство голода.

Это, как отмечают ученые, приводило к тому, что подопытные раньше испытывали насыщение и меньше ели, что нивелировало употребление жирной пищи.

Ранее японские ученые доказали, что перекусы на ходу и быстрый темп приема пищи приводят к развитию метаболического синдрома, который вызывает ряд осложнений для организма, среди которых склонность к тромбообразованию, артериальная гипертензия и ожирение.