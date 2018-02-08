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РИА Наука
РИА Наука

В "Роскосмосе" назвали запуск Falcon Heavy "очень хорошим трюком"

00:5308.02.2018
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© REUTERS / Thom BaurCтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе КанавералCтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал
© REUTERS / Thom Baur

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla является очень хорошим трюком и рекламным ходом. Такое мнение высказал исполнительный директор по коммуникациям "Роскосмоса" Игорь Буренков.

Автомобиль Tesla на орбите Земли и приземление ускорителей Falcon Heavy
© 2018 Associated Press
Автомобиль Tesla на орбите Земли и приземление ускорителей Falcon Heavy

"Есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом, заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Естественно, они разные для этого устраивают промоакции. Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался", — сказал Буренков в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно", — добавил Буренков.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). В качестве нагрузки при первом запуске использовался спортивный автомобиль главы SpaceX Илона Маска Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. Спорткар вышел на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

Боковые блоки ракеты вернулись на Землю вскоре после старта, а центральный разбился при посадке. Сам Маск признал потерю центрального ускорителя. Он подчеркнул, что в целом пуск прошел "настолько хорошо, насколько можно было надеяться", за одним исключением: "Центральный блок, очевидно, не приземлился на платформу", — цитирует Маска портал Engadget. По словам главы SpaceX, в ракетном ускорителе, скорее всего, закончилось топливо.

Спутники: 60 лет на орбите
© Инфографика
Спутники: 60 лет на орбите
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РИА Наука
Комментарии
35 пользователей оставили 41 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Asker Druzhban
у маска, особый талант - сделать такое шоу за которым будет следить чуть ли не пол мира! но именно шоу!
и удивляет ещё то что такие запуски не собираются делать пилотируемыми, так как признают, что самыми надежными, безопасными и проверенными временем - остаются Российские корабли!
и ещё... картинки "онлайн", запущенной в космос теслы, вызывают вопросы, как то она странно подсвечивается, а также вашпе не видно звёзд!
01:20
08.02.2018
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Владимир Сафоновzalxela
zalxela, и что? У нас ракеты тоже летают. И вполне себе эффективно летают, выполняя зарубежные заказы на доставку спутников на орбиту. Вопрос в том, какие реальные коммерческие выгоды даст новая ракета? А для этого нужна максимальная эффективная загрузка каждого следующего запуска, иначе ракета себя не будет окупать. Так что сейчас больше было шоу-эффекта, так необходимого компаниям Маска, чтобы заоблачно оцененные акции Тэслы не дай бог не начали падать... Посмотрим, как быстро им удастся загружать каждый запуск на 20 и более тонн - иначе смысла обсуждать какой-то космический прорыв и в помине нет.
01:25
08.02.2018
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