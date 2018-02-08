В "Роскосмосе" назвали запуск Falcon Heavy "очень хорошим трюком"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla является очень хорошим трюком и рекламным ходом. Такое мнение высказал исполнительный директор по коммуникациям "Роскосмоса" Игорь Буренков.

"Есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом, заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Естественно, они разные для этого устраивают промоакции. Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался", — сказал Буренков в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно", — добавил Буренков.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). В качестве нагрузки при первом запуске использовался спортивный автомобиль главы SpaceX Илона Маска Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. Спорткар вышел на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

Боковые блоки ракеты вернулись на Землю вскоре после старта, а центральный разбился при посадке. Сам Маск признал потерю центрального ускорителя. Он подчеркнул, что в целом пуск прошел "настолько хорошо, насколько можно было надеяться", за одним исключением: "Центральный блок, очевидно, не приземлился на платформу", — цитирует Маска портал Engadget. По словам главы SpaceX, в ракетном ускорителе, скорее всего, закончилось топливо.