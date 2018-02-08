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РИА Наука
РИА Наука

Путин в Новосибирске проведет заседание Совета по науке

00:4008.02.2018
(обновлено: 00:54 08.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Новосибирске встретится с учеными и проведет заседание Совета при президенте по науке и образованию.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, глава государства посетит Академгородок, где осмотрит лаборатории Института ядерной физики имени Г. И. Будкера и встретится с учеными сибирского отделения Российской академии наук.

Путин также вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год. Премия, учрежденная в 2008 году, присуждается молодым ученым и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий.

Глава государства проведет заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию, на котором планируется обсудить основные задачи и перспективы развития отрасли, а также ключевые направления международного научно-технического сотрудничества.

С 1999 года 8 февраля в РФ учрежден Днем российской науки, праздник приурочен к дате основания Российской академии наук, созданной по решению Петра I в 1724 году.

Академгородок

Одним из самых важных научных и образовательных центров России является новосибирский Академгородок, созданный в 1950-х годах, прежде всего, для решения оборонных задач. Сейчас на его территории расположены десятки научно-исследовательских институтов и Новосибирский государственный университет.

В числе основных исследовательских организаций Академгородка — Институт ядерной физики имени Будкера, Институт теоретической и прикладной механики имени Христиановича, Институт физики полупроводников имени Ржанова, Институт катализа имени Борескова, Институт гидродинамики имени Лаврентьева, Институт химической биологии и фундаментальной медицины, Институт цитологии и генетики.

Институт ядерной физики имени Будкера — крупнейший академический институт страны, один из ведущих мировых центров в области физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.

Совет по науке

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко рассказал ранее, что на заседании совета будут обсуждаться, в частности, точки роста российской науки, а также вопросы научной дипломатии. В том числе речь пойдет о развитии инфраструктуры, необходимой для выполнения исследований на высоком уровне, отметил он.

Фурсенко добавил, что "инфраструктурное" направление активно развивается в российской науке, яркий пример этого — очень большой вклад России в создание в Германии самого мощного в мире Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL. Наработки, использованные при создании таких комплексов, будут применимы и в России, отметил помощник президента. На предстоящем Совете, возможно, будет обсуждаться тема строительства "мегаустановок" в России для выполнения больших международных проектов, полагает Фурсенко.

По его словам, на заседании Совета планируется обсудить и вопросы научной дипломатии как одного из каналов, используемых государством во взаимоотношениях с другими странами помимо официальных дипломатических механизмов. Помощник президента отметил, что "есть идеи, как улучшить взаимодействие" между Россией и другими странами в сфере научной дипломатии.

В конце 2016 года была утверждена стратегия научно-технологического развития России. Стратегия направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. Президент РФ заявлял, что поставленной для фундаментальной науки задачей стал поиск ответов на глобальные вызовы будущего.

Вызовы для российской науки

В настоящее время основные задачи, стоящие перед отечественной наукой, связаны с реализацией стратегии научно-технологического развития России до 2035 года. Она была утверждена президентом РФ 1 декабря 2016 года. Документ определяет, как разработки российских ученых помогут ответить на возникающие большие вызовы для страны.

В стратегии обозначено семь таких вызовов, среди которых новые внешние, в том числе военные, угрозы национальной безопасности России; исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов; демографические проблемы, увязанные с новыми социальными и медицинскими проблемами, потребность в обеспечении продовольственной независимости и безопасности России.

Особая роль в реализации стратегии отводится Российской академии наук. Сейчас начата работа по законодательному повышению статуса РАН, благодаря чему Академия наук станет ведущей научной организацией страны и координатором работ по выполнению стратегии. Кроме того, новый глава РАН Александр Сергеев, избранный на этот пост в сентябре прошлого года, отмечал, что Академия наук должна стать заказчиком фундаментальных и поисковых исследований для академических институтов, а также стать ведущей организацией по прогнозированию научно-технологических и социально-экономических процессов в стране.

В январе этого года Сергеев по итогам его встречи с Путиным сообщил журналистам, что сформулирован двухэтапный подход к решению вопроса о повышении статуса РАН — сначала планируется скорректировать действующий закон о Российской академии наук, а затем подготовить и новый нормативно-правовой акт.

Очень важным вопросом для РАН Сергеев называл и необходимость возможности для Академии наук координировать фундаментальные и поисковые исследования для обновления научно-технического задела в области обороны и безопасности страны.

Но, по его словам, для успешного выполнения научных проектов, в том числе в рамках реализации стратегии научно-технологического развития РФ, требуется усовершенствовать инфраструктуру для исследований, оснастить научные лаборатории современным оборудованием. Для решения этой задачи руководство РАН предложило, в частности, вариант создания фонда для инфраструктурной поддержки российской фундаментальной науки. Один из вариантов наполнения фонда – введение своего рода "налога на науку", отчисляемого от прибылей сырьевых госкорпораций и крупных компаний, сегодняшние доходы которых обеспечены трудами и открытиями отечественной науки в недавнем прошлом.

В числе приоритетов для российской науки в современных условиях становится развитие научной дипломатии как одного из каналов, способствующих, помимо официальных дипломатических механизмов, развитию отношений РФ с другими странами. Предполагается, что тематика научной дипломатии будет отражена в предлагаемых Академией наук поправках к закону о РАН.

Премия молодым ученым

Лауреатами премии президента в области науки и инноваций стали трое молодых ученых, работающих в разных областях науки — от истории до нанотехнологий. Премия присуждена кандидату исторических наук, научному сотруднику Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Никите Башнину за вклад в изучение церковно-государственных отношений, монастырского строительства и публикацию исторических источников XV-XIX веков.

Лауреатом премии стал и кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института геологии и минералогии имени Соболева Сибирского отделения РАН Константин Кох за развитие методов получения халькогенидных соединений и создание функциональных кристаллов для высокотехнологичных устройств. Премии также удостоен кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин за разработку "умных" наноматериалов нового поколения для биомедициского применения и развитие фундаментальных основ автономных биомолекулярных вычислительных систем для тераностики — метода биомедицины, основанного на технологиях, которые позволяют одновременно диагностировать и лечить опасные болезни, прежде всего, рак.

Как рассказал Фурсенко, всего на соискание премии за 2017 год было подано свыше 200 заявок, а допущено к рассмотрению — примерно 120 работ. В итоге в неформальный "шорт-лист" попали около 20 работ.

Премия, учрежденная в 2008 году, присуждается молодым российским ученым и специалистам не старше 35 лет за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель — стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых научных открытий. Размер каждой премии — 2,5 миллиона рублей.

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РИА Наука
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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sell-buy
Ну и много ли полезного груза вывел на орбиту Маск? Дамский Родстер весом с мотоцикл)? Спутники за 2 млрд.$ недельку назад не долетели, машина тоже не вышла на заданную орбиту, главная ступень не вернулась. Одним словом деньги на ветер.
Т.е. машина должна была лететь в сторону пояса астероидов изначально? А все ждали что должна выйти на околосолнечную орбиту))). Каждая возвращаемая ступень в несколько раз дороже одноразовой, короче говоря никакой экономии не получилось, зато миллиардные убытки головной компании прикрыл пиаром. Илон Ибрагимович Бендер-Маск в своём стандартном амплуа шарлатана-комбинатора).
00:55
08.02.2018
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Дмитрий Богданов
С нетерпением ждём таких же трюков от Роскосмоса.
00:55
08.02.2018
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Alex Colpy
Самому Роскосмосу то похвастаться нечем, ну так постебемся над Маском и тем, чего у нас нет!
00:47
08.02.2018
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