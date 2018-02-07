Ученые выяснили, как первые люди пережили "вулканический апокалипсис"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Человечество пережило мощнейшее извержение супервулкана Тоба 73 тысячи лет назад благодаря тому, что его выбросы меньше всего затронули те части Африки, где, предположительно, обитали наши предки, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.

"Мы показали, что извержение вулкана Тоба почти никак не повлияло на скорость роста и видовое разнообразие растений, обитающих на территории Восточной Африки. Мы надеемся, что это поставит крест на теории, постулирующей, что люди почти полностью вымерли в Африке из-за этой катастрофы", — заявил Чад Йост (Chad Yost) из университета Аризоны (США).

Сегодня многие палеонтологи и эволюционисты считают, что мощнейшие извержения вулканов играли ключевую роль во многих массовых вымираниях. К примеру, "великое" Пермское вымирание, уничтожившее около 96% видов животных в океане, было вызвано массовыми излияниями магмы в Сибири.

Менее мощное извержение вулкана Тоба на Суматре, как сегодня считают палеонтологи, сыграло гораздо более существенную роль в эволюции человека. Оно почти стерло человечество с лица Земли примерно 73 тысячи лет назад, вызвав затяжную "вулканическую зиму" и погубив десятки видов растений.

Относительно недавно археологи и палеонтологи нашли свидетельства того, что современные люди начали распространяться по планете уже 150-170 тысяч лет назад, на десятки или даже сотни тысяч лет раньше, чем считалось ранее. Эти открытия укрепили позиции теории "вулканического апокалипсиса", так как почти все эти ранние культуры людей исчезли без следа примерно 80-70 тысяч лет назад, когда произошло это извержение.

С другой стороны, как отмечает Йост, подобные заявления и открытия ставят перед учеными закономерный вопрос: почему большинство людей вымерло, тогда как их небольшая часть, скрывавшаяся где-то на востоке или юге Африки, смогла пережить эту "вулканическую зиму"?

Для ответа на этот вопрос Йост и его коллеги отправились в экспедицию к берегам озера Малави в Восточной Африке. Этот водоем существует уже около семи миллионов лет, и за это время на его дне постепенно накапливались фрагменты растительности и другие остатки органики, содержащие в себе намеки на климат и экологию Черного континента в далеком прошлом.

Как объясняют ученые, если извержение Тобы действительно вызвало "вулканическую зиму" и практически уничтожило флору, то тогда видовой состав и количество пыльцы растений в тех слоях, которые сформировались сразу после взрыва супервулкана, должны были сильно поменяться по сравнению с эпохой, предшествовавшей этой катастрофе. Если же подобных изменений нет, то тогда последствия извержения сильно переоценивались учеными.

Раскопки команды Йоста свидетельствуют в пользу второго сценария. Ученым не удалось найти в двух разных концах озера следы того, что экосистемы Африки пережили мощный удар и потеряли десятки видов растений. Не было найдено и последствий пожаров в виде пепла. Единственные регионы, которые были затронуты этой катастрофой, — склоны гор высотой в 1,5 километра и выше, где люди вряд ли жили в то время.

С одной стороны, это объясняет то, как человечеству удалось пережить данную катастрофу — она затронула его колыбель, Африку, в меньшей степени, чем Азию или Европу. Но с другой стороны, подобное открытие заново ставит перед учеными вопрос: почему общая численность людей, как на то указывает анализ ДНК, сократилась в то время до уровня в несколько тысяч человек?

Как полагают Йост и его коллеги, массовая гибель людей, если она на самом деле была, могла произойти из-за болезней, таких как малярия, или прочих экологических факторов, не связанных с климатом. Их природу еще только предстоит раскрыть, заключают авторы статьи.