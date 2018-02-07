Генетики: первый житель Британии был голубоглазым и темнокожим

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Ученые из университетского колледжа Лондона и Музея естественной истории Британии расшифровали ДНК так называемого "человека из Чеддара", древнейшего жителя Великобритании. Оказалось, что он был похож на других жителей Европы того времени и обладал голубыми глазами и невероятно смуглой кожей, сообщает Phys.org.

"Крайне удивительно то, что британец, живший на островах 10 тысяч лет назад, обладал столь необычной комбинацией из пронзительно голубых глаз и очень темной кожи. Подобный бы человек был бы "белой вороной" сегодня, однако в те времена такая комбинация черт могла быть редкостью, укладывающейся в нормальный порядок вещей", — рассказывает Крис Стингер (Christ Stinger) из Музея естественной истории Британии, чьи слова приводит газета Telegraph.

Все люди, как сегодня считают ученые, были похожи на современных африканцев до того, как наши предки начали покидать "колыбель человечества", восточную или южную Африку, что произошло примерно 200-300 тысяч лет назад. Когда люди проникли в северные регионы Европы и Азии, им пришлось приспосабливаться к радикально новым условиям обитания, что заметно поменяло их облик.

Некоторое время эти первые жители Европы, как показал анализ ДНК первых жителей Испании, проведенный европейскими учеными четыре года назад, обладали крайне необычной внешностью – они имели темную, почти черную кожу, но при этом имели голубые глаза и были носителями генов, которые помогали им переваривать молоко и переносить недостаток света.

Схожим образом, как выяснили палеогенетики из университетского колледжа Лондона, выглядел один из первых жителей Британии, известный сегодня под именем "человек из Чеддара". Его останки были обнаружены в пещере Гофа на юго-западе Англии в начале прошлого века, куда они попали, как позже показал радиоуглеродный анализ, примерно 10-9 тысяч лет назад.

Останки человека из Чеддара давно привлекают внимание ученых по двум простым причинам – они являются древнейшими следами пребывания человека на Британских островах, и они дожили до наших дней в практически нетронутом виде. Это позволило антропологам восстановить необычную историю смерти и жизни этого человека. Как сегодня считают исследователи, человек из Чеддара умер из-за тяжелых ран, которые он получил в ходе какого-то конфликта с соседями, а его тело могли выкопать и съесть каннибалы.

Сегодня британские ученые заявили о том, что им удалось расшифровать полный геном "первого британца", и обнаружить несколько необычных черт, которые роднят его с древними европейцами и отличают от современных коренных жителей Британии с их типичной светлой кожей, рыжими или светлыми волосами и голубыми глазами.

Как отметили исследователи, человек из Чеддара был близким родичем других древних людей, живших в Испании, Венгрии и Люксембурге, чьи геномы были расшифрованы недавно. Как и они, он обладал яркими голубыми глазами, темной кожей и волосами, и схожей анатомией лица и других частей тела.

Присутствие людей с подобной внешностью в самых разных уголках Европы, в том числе и на территории относительно холодной Британии, как считают ученые, говорит о том, что кожа жителей стала светлой не так быстро, как раньше считали генетики, опираясь на данные по скорости накопления мутаций в нашей ДНК.