Маск раскрыл причины крушения центрального блока Falcon Heavy

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о причинах крушения центрального разгонного блока новой ракеты Falcon Heavy.Engadget.
По словам главы SpaceX, в ракетном ускорителе, скорее всего, закончилось топливо.
Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy был проведен во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Тем не менее во время посадки центральный разгонный блок новой ракеты разбился, поскольку на ускорителе работал только один из трех двигателей.