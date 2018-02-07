Маск раскрыл причины крушения центрального блока Falcon Heavy

Элон Маск, основатель, генеральный директор и ведущий дизайнер SpaceX, на пресс-конференции после того, как ракета Falcon 9 SpaceX была успешно запущена из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. 6 февраля 2018

Элон Маск, основатель, генеральный директор и ведущий дизайнер SpaceX, на пресс-конференции после того, как ракета Falcon 9 SpaceX была успешно запущена из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. 6 февраля 2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о причинах крушения центрального разгонного блока новой ракеты Falcon Heavy.

Он подчеркнул, что в целом пуск прошел "настолько хорошо, насколько можно было надеяться", за одним исключением: "Центральный блок, очевидно, не приземлился на платформу", — цитирует Маска портал Engadget

По словам главы SpaceX, в ракетном ускорителе, скорее всего, закончилось топливо.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy был проведен во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Тем не менее во время посадки центральный разгонный блок новой ракеты разбился, поскольку на ускорителе работал только один из трех двигателей.