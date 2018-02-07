Ученые установили скорость движения Крыма в сторону материковой России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Крымский полуостров движется в сторону континентальной России и ежегодно "проходит” три сантиметра. Об этом в минувший вторник на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе рассказал заместитель директора ФГБУН "Крымская астрофизическая обсерватория РАН", доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

"У нас есть возможность получить ответ, какие объекты двигаются, и это позволяет нам определить, что происходит с тектоническими плитами и объектами, находящимися в тектонических регионах. Крым движется в сторону России со скоростью более 32 миллиметров в год. Это было нами определено и измерено", — рассказал Александр Вольвач.

Как отметил ученый, специальная система позволяет прогнозировать процессы, которые будут происходить в ближайшее время с тектоническими плитами.

Ранее, в октябре 2016 года, профессор института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов заявлял, что Крым движется в сторону материковой России со скоростью 2,9 миллиметра в год.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей республики проголосовали за такое решение.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>