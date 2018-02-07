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РИА Наука
РИА Наука

Разгонный блок ракеты Falcon Heavy разбился при посадке

05:4907.02.2018
(обновлено: 09:17 07.02.2018)
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© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе КанавералСтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал
© AP Photo / John Raoux

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Центральный разгонный блок новой ракеты SpaceX Falcon Heavy разбился во время посадки. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска, сделанное им на пресс-конференции.

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Опубликовано видео с Tesla на орбите Земли‍

На ускорителе, согласно озвученным данным, сработал только один из трех двигателей, что привело к его падению в воду на скорости 480 километров в час. При этом планировалось, что блок должен был приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Два других ускорителя (боковых) совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX во вторник успешно отправилась в первый тестовый полет, в ходе которого в космос был запущен спортивный автомобиль владельца компании Илона Маска.

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РИА Наука
Комментарии
45 пользователей оставили 74 комментария
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Данил Некипеловgalaction.tereshin
galaction.tereshin, дело не в радости или огорчении ,дело в вашем мозге который всегда считает что там лучше , а здесь хуже . Шатлы летали ,но почему-то от них отказались . Двигатель долетевший до луны с космонавтами куда-то исчез ,а вместе с ним и технологии его создания , космонавты на МКС почему-то добираются не на Тесле ,стратегическая система обороны (лазерный блеф )))) исчезла с позором и о ней стараются меньше вспоминать так как бабла туда похоронено с избытком .))) Ну, а нам не следует гнаться за ними впуливая в пустую ресурсы ,надо двигаться своим планом ,по своему маршруту. Тише едешь ,дальше будешь .)))
07:05
07.02.2018
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Сергей Смирновvihyhol
vihyhol, о, секта маскофилов подтянулась.

Меня вот лично не волнует что и куда там Маск запустил, пусть играется в свои ракетки, мне от этого ни тепло ни холодно. Что меня волнует, так это то что в процессе этих игр разворовывается гигантское количество бабла, причём не столько лично Маском сколько федеральными чинушами и верхушкой Пентагона, и это притом что по всей стране десятки миллионов людей голодают.

Реально миллионов сорок живёт на талоны на питание, при этом у них никаких шансов на получение хоть какой-то медицинской помощи, даже в поликлинику им путь запрещён.

Но Власть судьба этих миллионов не заботит, она лучше миллиарды потратит (попилит) на масковскую ракетку.
07:08
07.02.2018
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