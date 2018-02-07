Американские ученые разработали имплант для стимулирования мозга

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американские ученые разработали имплант для стимулирования способности мозга к запоминанию информации, первые испытания разработки показали ее эффективность, и исследователи надеются, что данное устройство в дальнейшем можно будет использовать для лечения слабоумия и других травм головы.

Результаты исследования, авторами которого являются 22 ученых из различных американских университетов, были опубликованы в научном журнале Nature Communications. В тестировании устройства приняли участие 15 человек, страдающих эпилепсией.

Устройство работает как электростимулятор и посылает электрические импульсы в мозг, когда ему необходима помощь в запоминании новой информации. Когда мозг работает хорошо, устройство находится в спящем режиме.

"Мы применили точечную стимуляцию к височной доле (доля коры головного мозга, воспринимающая и обрабатывающая звуковую информацию — ред.) и выявили, что такая стимуляция восполняет пробелы в процессе запоминания", — говорится в исследовании.

Тестирование показало, что устройство повышает способность к отсроченному припоминанию (word recall test) на 15%, что примерно соответствует объему теряемой за два с половиной года информации при болезни Альцгеймера.

"Наши результаты позволяют предположить, что такие системы могут лечь в основу терапевтического подхода к лечению нарушения памяти", — заключается в статье.