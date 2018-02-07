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РИА Наука
РИА Наука

Генетики выяснили, где жили предки всех современных тараканов

01:0007.02.2018
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© Фото : РИА НовостиТараканыТараканы
© Фото : РИА Новости

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Первые тараканы появились на нашей планете примерно 235 миллионов лет назад, на территории суперконтинента Пангея, еще до того, как возникли динозавры и она распалась на Лавразию и Гондвану, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

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"Мы обнаружили, что почти все современные семейства тараканов появились на Земле  за последние 180 миллионов лет. Восстановив и изучив древо их эволюции и сопоставив его с тем, как эти насекомые распределены по Земле сегодня, мы обнаружили, что распад континентов играл чрезвычайно важную роль в их распространении по планете", — рассказывает Томас Бургуиньон (Thomas Bourguignon) из Института науки и технологий Окинавы (Япония).

Тараканы, термиты и их близкие родичи населяют сегодня все континенты Земли и все климатические зоны, начиная с Арктики и заканчивая тропиками. Как сегодня считают палеонтологи, первые насекомые, похожие на тараканов, появились на Земле очень давно, еще в каменноугольном периоде, и с тех пор они практически всегда занимали доминирующие роли в экосистемах планеты.

Одной из больших загадок их существования является то, когда именно возникли предки современных тараканов. На этот счет среди ученых пока нет единого мнения – часть из них считает, что они появились относительно недавно, в начале мелового периода, а другие считают, что первые представители рода таракановых (Blattodea) появились гораздо раньше, еще до начала эры динозавров, около 225 миллионов лет назад.

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Бургуиньон и его коллеги попытались найти ответ на этот вопрос, расшифровав и сопоставив одну небольшую часть генома примерно 140 видов тараканов, термитов, богомолов и некоторых других родственных им насекомых – так называемую митохондриальную ДНК.

Эта часть ДНК присутствует в митохондриях, клеточных энергостанциях, и она мало меняется от поколения к поколению и передается только по материнской линии. Это позволяет использовать ее для прослеживания эволюционных связей между различными видами животных.

Как показал этот анализ, первый предок тараканов жил значительно раньше, чем считали раньше палеонтологи, опираясь на древнейшие опечатки тел тараканов, найденные на территории штата Колорадо в США. По мнению Бургуиньона и его коллег, они возникли как минимум 235 миллионов лет назад, а не 145 миллионов лет назад.

Если это действительно так, то родиной всех тараканов является Пангея – гигантский суперконтинент, объединявший все современные материки Земли примерно 335-175 миллионов лет назад. Его распад, как отмечают генетики, сыграл ключевую роль в том, какие виды тараканов встречаются в разных уголках Земли сегодня, и как много их присутствует на тех или иных континентах.

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© Фото : Ayako Wada-Katsumata and Andrew Ernst
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Причина этого проста – тараканы летают плохо и могут передвигаться по воздуху лишь на небольшие расстояния, и поэтому они могли осваивать новые территории только  в тех случаях, когда их "родной" континент сталкивался с новым клочком суши. В пользу этого говорит то, что каждый материк имеет свой собственный "набор" тараканов, эволюционно и генетически далеких от их родичей из прочих уголков Земли.

Иными словами, события, произошедшие сотни миллионов лет назад, продолжают влиять на жизнь тараканов и сегодня, заключают авторы статьи.

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РИА Наука
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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cbgoldman
Я и так скажу! В головах древних укров!
01:06
07.02.2018
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