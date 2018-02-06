Ученые обнаружили древнюю паукообразную "химеру"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили нового представителя паукообразных, жившего порядка ста миллионов лет назад. О находке они рассказали в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.
Two studies of the Cretaceous arachnid Chimerarachne yingi preserved in amber document a key transition in spider evolution https://t.co/rDmrWGyvV8 https://t.co/6yc8qRfbfp pic.twitter.com/ysVCB3uV5P— NatureEcoEvo (@NatureEcoEvo) 6 февраля 2018 г.
Новый вид получил латинское название Chimerarachne yingi в честь Химеры — чудовища с головой льва, телом козы и хвостом в виде змеи из мифов Древней Греции.
Ранее Селден и его коллеги описали более ранних членистоногих — они жили в девонском и пермском периодах — около 380 и 290 миллионов лет назад соответственно. Они были очень похожи на Chimerarachne yingi, но еще не имели паутинных бородавок.