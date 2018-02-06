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Озоновый слой над мегаполисами продолжает сокращаться, заявляют ученые

17:3006.02.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШанхайШанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Озоновый слой продолжает сокращаться над средней полосой России и других стран умеренного климатического пояса несмотря на то, что размеры озоновой дыры на южном полюсе постепенно уменьшаются, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

Озоновая дыра в октябре 2015 года
© NASA / Goddard Space Flight Center
Ученые: восстановление озонового слоя над Антарктикой резко замедлилось
"Те снижения в уровне озона, которые мы зафиксировали, заметно менее выражены, чем то, что наши предшественники наблюдали до принятия Монреальского протокола. В положительной роли этого соглашения нет причин сомневаться, но нам все же необходимо следить за тем, как меняется концентрация озона не только на полюсах, но и над крупными мегаполисами в тропиках и средних широтах", — заявил Томас Петер (Thomas Peter) из Федерального политехнического института Швейцарии в Цюрихе.

В 1985 году химики из США обнаружили, что фреоны и другие соединения галогенов разрушают озоновый слой, уничтожая тысячи молекул озона до того, как они сами распадутся. В некоторых регионах Антарктики этот процесс привел к появлению "озоновых дыр" – зон, через которые ультрафиолетовое излучение Солнца беспрепятственно достигает поверхности Земли.

В последующие годы начались масштабные международные переговоры, итогом которых стало подписание Венской конвенции в 1985 году и Монреальского протокола к ней в 1987 году, в рамках которых большинство государств мира согласилось прекратить производство веществ, разрушающих озоновый слой.

Быстрое принятие и реализация подобных планов, как выяснили ученые три года назад, приостановило рост озоновой дыры, удержав ее в пределах Антарктиды и Арктики. Первые "видимые" результаты от запрета на производство фреона ученые ожидали увидеть во второй половине 2020 годов, однако этот процесс, как недавно выяснили экологи, уже начался в последние годы.

Озоновая дыра в октябре 2015 года
© NASA / Goddard Space Flight Center
Ученые нашли "родину" новой главной угрозы для озонового слоя

Петер и его коллеги задались несколько другим вопросом – как изменилось состояние озонового слоя в тех регионах Земли, где проживает практически все население планеты. Для этого ученые проанализировали спутниковые снимки, полученные десятками климатических зондов за последние три десятилетия, и сопоставили их с тем, как менялась концентрация озона у поверхности Земли.

Эти замеры привели к неожиданным результатам. Оказалось, что количество озона в нижних слоях стратосферы в умеренных и тропических широтах или не менялось по сравнению с 1998 годом, или даже значительно уменьшилось. При этом на высоте в 40-45 километров его концентрация была заметно выше, чем в прошлом.

Причины этого не совсем ясны, однако ученые предполагают, что в этом могут быть замешаны два феномена – резкий рост выбросов других веществ, которые разрушают озон и при этом живут в атмосфере крайне недолго, а также изменения в характере движения ветров в верхних слоях стратосферы, связанные с глобальным потеплением, мешающие формированию новых молекул озона.

Озоновая дыра в октябре 2015 года
© NASA / Goddard Space Flight Center
Ученые нашли "родину" новой главной угрозы для озонового слоя

Как подчеркивают ученые, подобные выводы не говорят о том, что Монреальский протокол был полностью бесполезным – полученные ими снимки подтверждают, что озоновые дыры над Антарктидой постепенно затягиваются, и что концентрация этого газа в атмосфере в целом продолжает расти.

Тем не менее, сам факт сокращения озонового слоя в умеренных и тропических широтах говорит о том, что ученые не до конца понимают, какие факторы влияют на круговорот озона в природе. Их открытие и изучение, как заключают экологи, будет критически важным для защиты крупнейших мегаполисов и мест скопления людей от солнечного ультрафиолета в ближайшие десятилетия.

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