Руководителей некачественных диссертаций не будут включать в диссоветы

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ученые, под руководством которых была защищена хотя бы одна некачественная диссертация в течение последних пяти лет, не смогут входить в состав диссертационных советов, сообщил во вторник журналистам глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов.

"Мы сейчас приняли решение. Оно уже зафиксировано Минюстом буквально месяца два назад. Зафиксировано о том, что в состав диссовета не могут быть включены ученые, у которых ученики за последние пять лет были лишены степени кандидата доктора наук. Если мы лишили ученика одного – он не может быть в диссовете", — сказал Филиппов.

Он также сообщил, что один такой случай отказа во включении в диссовет уже недавно произошел.

"Такой случай проявился по РГСУ. Они подали диссовет, а там оказался (такой) человек. Другое дело, что они подали это заранее, еще решение не вышло, они подали это в сентябре, в ноябре вышел этот приказ. Они здесь не совсем виноваты, но, тем не менее, мы это не пропустили уже", — рассказал Филиппов.

Ранее глава ВАК ранее также сообщил РИА Новости, что диссертационные советы, присудившие учёную степень за некачественную диссертацию, не смогут рассматривать ходатайства о лишении этой учёной степени, отныне рассматривать такое заявление будет другой диссовет.