Минобрнауки присудило антипремию производителю гомеопатии

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Министерство образования и науки присудило фармацевтической компании "Материа Медика Холдинг", которая производит гомеопатические препараты, шуточную "премию" за самый вредный лженаучный проект 2017 года.
Как отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости один из финалистов конкурса в номинации "Популяризатор науки" и научный активист Александр Панчин, это решение может побудить многих чиновников и экспертов профильных министерств активнее бороться с гомеопатией и внимательнее относиться к тем проблемам, которые она создает в медицине.
Ученые считают, что принципы гомеопатии и объяснение механизмов ее действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительных подтверждений ее эффективности нет. Позже это решение РАН поддержали Федеральная антимонопольная служба, видные медики и многие другие специалисты.