Минобрнауки присудило антипремию производителю гомеопатии

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Министерство образования и науки присудило фармацевтической компании "Материа Медика Холдинг", которая производит гомеопатические препараты, шуточную "премию" за самый вредный лженаучный проект 2017 года.

Об этом проректор МГУ академик Алексей Хохлов сообщил на церемонии награждения лауреатов премии "За верность науке — 2017". Жюри конкурса посчитало, что компания была лидером в распространении антинаучной информации и лженаучной продукции.

Как отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости один из финалистов конкурса в номинации "Популяризатор науки" и научный активист Александр Панчин, это решение может побудить многих чиновников и экспертов профильных министерств активнее бороться с гомеопатией и внимательнее относиться к тем проблемам, которые она создает в медицине.

В последнее время российские медики и ученые развернули активную борьбу с гомеопатией — "альтернативной" областью медицины. Год назад специальная комиссия Российской академии наук признала ее лженаукой.

Ученые считают, что принципы гомеопатии и объяснение механизмов ее действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительных подтверждений ее эффективности нет. Позже это решение РАН поддержали Федеральная антимонопольная служба, видные медики и многие другие специалисты.