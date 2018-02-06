Таяние ледников может обернуться катастрофой, сообщили ученые

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В вечной мерзлоте Северного полушария Земли скопилось 793 миллиона килограммов ртути, и таяние этих ледников может привести к катастрофе. Об этом сообщают американские геологи в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.

Ртуть тысячелетиями скапливалась в вечной мерзлоте, попадая туда вместе с органическими веществами из почвы. Ученые исследовали 13 образцов льда, взятых на Аляске в период с 2004 по 2012 год, и сравнили с образцами 11 тысяч тундровых почв по всему миру.

Анализ показал, что в вечной мерзлоте ртути содержится в десять раз больше, чем было получено за последние 30 лет из-за антропогенной деятельности.

Ученые считают, что таяние ледников, вызванное глобальным потеплением, может привести к катастрофе. Высвободившийся металл преобразуется в метилртуть — токсичное соединение, которое может поражать центральную нервную систему. Для разложения этого вещества потребуется около 14 тысяч лет.