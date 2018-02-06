Руководитель Mars One рассказал, когда первые поселенцы высадятся на Марсе

11:5006.02.2018
(обновлено: 12:34 06.02.2018)
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ДУБАЙ, 6 фев — РИА Новости. Первые люди высадятся на Марсе к 2032 году, заявил эмиратской газете Khaleej Times Бас Лансдорп — один из руководителей программы Mars One, целью которой является колонизация Красной планеты.
По его словам, финансирование проекта практически завершилось и следующая стадия начнется в 2019 году.
Раньше планировалось запустить миссию Mars One в 2022 году. Однако из-за нехватки финансирования первый вылет на Марс сдвинули на 2031 год.
Заявки на участие в проекте подали 200 тысяч человек, которые готовы провести жизнь на Красной планете, однако в шорт-лист попала всего сотня.
"В 2012 году (тогда была обнародована миссия. — Прим. ред.) мы надеялись, что первые люди достигнут Марса в 2023 году. Но задержка значительна, в основном из-за финансирования. Сейчас все разрешилось, и мы готовы к новому этапу", — заявил Лансдорп.
На новом этапе с авиационно-космическими компаниями и новыми сотрудниками подпишут контракты, а также выберут 40 претендентов из 100 желающих улететь на Марс. В итоге в 2031 году на Красную планету полетят лишь четверо — двое мужчин и две женщины. Они проживут на Марсе два года, в 2034-м к ним присоединится следующая партия поселенцев, в 2036 году — еще одна и так далее.
"Причина, по которой наша миссия имеет хорошие шансы на успех, это то, что мы предлагаем план постоянных поселений и нам не придется разрабатывать технологию возвращения людей на Землю", — отметил собеседник газеты.
Для отправки первых четверых поселенцев программе требуется шесть миллиардов долларов.
Первые жители будут выращивать сельскохозяйственные культуры. Планируется, что они проведут на Красной планете остаток своей жизни и попытаются создать там человеческую цивилизацию. Для этого на Земле они получат все необходимые навыки.
"Сегодня полет на Марс и жизнь на красной планете кажется нам невозможной, однако мы должны сделать эту мечту реальностью за наше время жизни. Любой человек, который пожелает отправиться на Марс, должен иметь такую возможность. Не хочу быть "плохим пророком в своем отечестве", но в будущем Земля, вероятно, переживет катастрофу, и мы вымрем. Альтернатива этому – человечество должно стать "космическим" видом", — заявил глава SpaceX Илон Маск.
По словам главы SpaceX Илона Маска, Марс является идеальным "полигоном" для перехода человечества к жизни в космосе.
У Марса, отмечает глава SpaceX, есть масса преимуществ. Во-первых, в прошлом он был похож на Землю, на нем есть запасы воды и газов, которые можно растопить и вернуть Марсу океаны и атмосферы.
SpaceX хочет одновременно решить две задачи – создать на Марсе "самоподдерживающийся" город, самостоятельную цивилизацию из миллиона людей, и сократить себестоимость полетов на красную планету на пять миллионов процентов.
Текущий состав атмосферы Марса уже позволяет использовать ее для выращивания растений, если сжать воздух, содержащий два важнейших вещества для флоры – азот и углекислоту.
Производство топлива на Марсе и заправка или дозаправка кораблей на орбите Земли, по словам главы SpaceX Илона Маска, позволит сократить расходы на отправку грузов на Марс в 5-10 раз.
Корабль для "колонизации" Марса, который разрабатывается в стенах SpaceX, по своим размерам будет действительно гигантским – он будет вмещать в себя около ста или двухсот пассажиров, а также сможет перевозить около 450 тонн полезного груза.
Цветной снимок ударного кратера Гусева. Некоторые ученые считают, что местность, где долина Маадим переходит в кратер Гусева, напоминает некоторые дельты рек на Земле.
В 2004 году Европейское космическое агентство (ESA) объявило, что автоматической орбитальной станции Mars Express удалось найти на Марсе замерзшую воду.
Хаос Арам - ударный кратер на Марсе, насчитывает около 280 км в поперечнике. Аппаратура THEMIS, установленная на орбитальный аппарат Марс Одиссей, показала наличие на дне Арама серого кристаллического гематита.
"Послание" азбукой Морзе на поверхности Марса.
Первый "частный" полет на Марс, как планирует Маск, осуществит новая версия космического корабля Dragon, варианты для отправки которого к красной планете SpaceX будет искать, начиная с 2020 года. Таким образом, первый полет к красной планете может состояться уже в 2022 году, за десятилетия до того, как туда планирует отправиться НАСА.