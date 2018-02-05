Молодые ученые получили премии правительства Москвы

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Церемония вручения премий правительства Москвы молодым ученым прошла в понедельник в Государственном Кремлевском дворце на торжественном мероприятии, посвященном Дню российской науки.

Премии вручали мэр Москвы Сергей Собянин, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и президент Российской академии наук Александр Сергеев. В этом году были вручены 33 премии молодым учёным и научным коллективам — лауреатами стали 48 человек. При этом на соискание премии было подано 680 заявок от 997 участников.

"В Москве нет месторождений нефти и газа, железа и угля, полезные ископаемые имеют свойство когда-нибудь заканчиваться. Зато в Москве есть неиссякаемый запас интеллекта и знаний, благодаря которым Москва по праву занимает лидирующие позиции в отечественной и мировой науке", — сказал на церемонии Собянин.

По его словам, в Москве сосредоточена треть кадрового потенциала российской науки, на столичных ученых приходится более 40% патентов, а также почти половина научных публикаций.

"Сегодня московская наука — это фундаментальные исследования и разработки в десятках перспективных отраслей, это Российская академия наук и её знаменитые институты, это крупнейшие фабрики инноваций, это Сколково, Физтех и десятки технопарков", — подчеркнул Собянин.

Он также зачитал приветствие президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что в настоящее время необходимо "поддерживать перспективные научные исследования и передовые научные центры, одним из которых, безусловно, является Москва".

Премии правительства Москвы молодым учёным ежегодно присуждаются за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности и реальном секторе экономики и социальной сфере.